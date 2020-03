Președintele CJ Suceava, internat într-o rezervă "de lux", în timp ce cadrele medicale stau și câte 30 pe secție

Medicii din Suceava se luptă cu condițiile din propriul spital. În jur de 30 dintre aceștia sunt internați la secția dermatologie, iar alții, “pe un singur palier unde există o singură unitate sanitară”, la secția boli infecțioase, aflată într-un pavilion diferit. Libertatea a dezvăluit că medicii internați sunt înghesuiți, în timp ce șeful Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, are o rezervă “de lux”, la secția chirurgie, etajul 4.

“Are dușul lui, noi suntem la grămadă”, a delcarat o asistentă pentru publicația citată. “Are tratament preferențial. Lui i s-a adus mâncare de la restaurant, noi nu am mâncat jumătate de zi”, au mai spus cadrele medicale.

Publicația a încercat să ia legătura, de câteva ore, cu Gheorghe Flutur, însă fostul ministru al agriculturii (2004-2006) nu a răspuns la telefon, deși în aceeași dimineață, el dialogase cu reporterul ziarului, recunoscând că a „sărit peste rând” pentru a se testa.

„Am vrut să mă testez fiindcă am avut atâtea acţiuni în zonă şi am zis: ia să mă duc duminică, pe la 12 noaptea, că veneam de la o întrevedere, ia să intru să mă testez. Mi s-a părut o chestie corectă. Aşa am aflat”, a declarat pentru ziar.