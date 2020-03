VEȘTI BUNE! Ministerul Sănătății a aprobat un protocol de tratament al infecției cu COVID-19

Pentru managementul clinic al pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, Comisia de Boli Infecțioase a Ministerului Sănătății a elaborat un protocol de tratament a infecției cu virusul SARS-CoV-2, utilizând evidențele medicale internaționale. Drept urmare, a fost elaborat proiectul de Ordin pentru aprobarea protocolului de tratament a infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Potrivit documentului semnat de secretarul de stat Horațiu Moldovan, Ministerul Sănătății aprobă Protocolul de tratament a infecției cu noul coronavirus. Astfel, direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, unitățile sanitare publice și private, precum și personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitățile implicate vor duce la îndeplinire prevederile din ordin.

Experiențele SARS și MERS ajută!

În anexa documentului citat este precizat faptul că, la ora actuală, nu sunt medicamente aprobate pentru tratamentul infecției COVID-19. Totuși, medicamentele propuse în acest protocol se bazează pe experiența epidemiei de SARS din 2003, MERS din 2012, dar și pe datele acumulate până în prezent din pandemia SARS-Cov-2.

Medicii chinezi au evaluat in vitro cinci medicamente aprobate de Food and Drug Administration (FDA) și două antivirale cu spectru larg împotriva SARS-CoV-2. Una dintre concluziile lor a fost că „cloroquina medicament anti-malaric, utilizat și în bolile reumatice, cu efecte imunologice, este extrem de eficientă în controlul infecției cu 2019-nCoV in vitro” și că „datele de siguranță sugerează că ar trebui evaluată la pacienții umani care suferă de noul coronavirus”.

De asemenea, se menționează că grupa de risc este constituită din persoanele de peste 65 de ani, și/sau cele cu disfuncții de organ (pulm, cardiace, hepatică), diabet zaharat, coronaropatie, BPOC, HTA. Durata de tratament este una orientativă, ea se poate prelungi sau scurta în raport cu evoluția pacientului, însă fără a se reduce sub cinci zile, cu condiția să nu apară efecte adverse severe.

Care sunt criteriile de externare?

Cazurile uşoare pot fi externate rapid sau chiar îngrijite la domiciliu, cu următoarele recomandări: minim 14 zile de izolare cu monitorizarea stării de sănătate (direct sau telefonic) şi cu precauţii luate (cameră individuală), purtarea măştii de protecție. De asemenea, pacientul mănâncă singur, va avea grijă de igiena mâinilor și nu va ieși din casă, se arată în documentul publicat, miercuri, în Monitorul Oficial.

În Ordin sunt prevăzute şi criteriile de externare – clinic (afebril, după ameliorarea celorlalte simptome) şi virusologic – două teste PCR SARS-CoV-2 consecutive negative pe probe recoltate la minimum 24 de ore între ele din nazofaringe şi/sau orofaringe; acestea se recoltează la cel puţin 7 zile de primul test pozitiv şi după minimum 3 zile de afebrilitate.

Protocolul avizat de Ministerul Sănătății poate fi citit filă cu filă în GALERIE FOTO.