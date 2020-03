Peste 1.500 de vârstnici fără sprijin, ajutați de Primăria Cluj-Napoca

Personalul Direcției de Asistență Socială Cluj-Napoca și voluntarii clujeni au identificat 1.571 de vârstnici fără ajutor, care vor fi ajutați cu provizii și medicamente de către primărie. Demersurile de identificare a acestora continuă, inclusiv prin telefonul verde pus la dispoziție de municipalitate.

"Am creeat un număr de telefon, 0372280499, la care răspund cel puțin șapte persoane, la care clujenii pot să îi spună problemele pe care le au cei care sunt fără susținători sau ajutor. De asemenea, am creat baza de date formate din persoane din evidența Direcției de Asistență Socială, din evidențele bisericilor și tuturor cultelor din Cluj, care și ele au o evidență cu persoanele care sunt în aceeași situație și peste 65 de ani și colaborând cu asociațiile de proprietari, prin grija colegilor mei. Din cele 724 de asociații de proprietari, până acum au fost contatctate 574 de asociații și de acolo am adunat 331 de cazuri care intră sub incidența acestui articol. În acest moment, vă pot spune că avem 1.571 de persoane care intră sub incidența acestui artiol și care au sprijinul statului român pentru a minimaliza ieșirea din domiciliu și pentru a le asigura cele necesare.Prin funcționarii Direcției de Asistență socială, plus 52 de voluntari cu legitimație validată de către ISU, ei merg la domiciliul acestora, în funcție de solicitări și le dau sprijinul de care au nevoie. Felicit societatea civilă din Cluj pentru mobilizare", a declarat primarul Emil Boc, la un post local de radio.

Edilul îi îndeamnă pe clujenii care au mai puțin de 65 de ani să își limiteze deplasările în intervalul orar 11-13, astfel încât vărstnicii să nu stea la coadă în acest timp în care au voie să se afle în afara locuinței.

"Fac un apel pentru cei care sunt sub 65 de ani, să nu meargă la magazine, la piețe sau la farmacii și să își limiteze prezența lor pentru alt interval, nu 11-13, pentru că dacă aceste persoane de peste 65 de ani au doar două ore și mai stau și la coadă, nu apucă să meargă până la magazin și să se întoarcă acasă", a mai spus Emil Boc.