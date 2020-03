Coronavirus: cât timp rămîne virusul pe suprafețe. Pe ce rezistă zile întregi

Numarul cazurilor de coronavirus este in crestere alarmanta la nivel mondial: peste 382.000 de infectari sunt in intreaga lume, iar numarul mortilor a depasit 16.500. In Romania numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la 762, iar numarul celor decedati la 8.

Centrele de cercetare din intreaga lume incearca sa gaseasca un tratament pentru coronavirus, dar si un vaccin. Intre timp se descopera noi detalii despre virus, care explica si de ce este atat de contagios.

Coronavirus: cat rezista virusul pe suprafete

Un studiu realizat de mai multi cercetatori americani a demonstrat faptul ca virusul poate rezista in mediul exterior mai mult decat se credea.

Afla aici cat rezista coronavirusul in aer, pe cupru, pe carton, pe plastic si pe otel inoxidabil.