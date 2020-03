Carantină totală. Ce înseamnă carantina totală: ce ai voie și ce nu ai voie să faci când se instituie carantină totală

Ultimele date publicate de autoritati arata ca numarul de cazuri de infectie cu coronavirus a ajuns la 762 in Romania, in crestere cu 186 de cazuri fata de ziua precedenta.

Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 4 ani si 85 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internati 16 pacienti, din care 6 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara. 8 persoane au decedat pana in prezent.

Carantina totala: ce inseamna carantina totala

Pe fondul acestor cifre, presedintele Klaus Iohannis a anuntat instituirea carantinei totale pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 25 martie, ora 06:00.

Afla aici ce inseamna carantina totala.