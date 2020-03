7 mituri despre coronavirus. Informațiile false care circulă despre COVID-19 printre români

Un medic explica de ce sunt eronate anumite informații care au ajuns la urechile românilor și pe care mulți dintre ei le transmit mai departe, dezinformând.

7 mituri false despre coronavirus. Informatiile false care circula despre COVID-19

Îți prezentăm câteva mituri despre COVID-19. Este important să te documentezi și să nu împrăștii informații false celor din jur.

1. COVID-19 supravietuieste doar in tarile unde temperaturile sunt mai mici, sub 15 grade Celsius. Gresit! Noul coronavirus face victime inclusiv in tarile calde, unde temperaturile sunt chiar si de peste 27 grade Celsius. Caldura nu distruge virusul si nici daca tinem hainele la soare, afara.

2. Vitamina C si usturoiul distrug virusul. Eronat! Acestea ne ajuta sa ne intarim sistemul imunitar, dar nu au eficienta in cazul infectarii cu COVID-19, virus care afecteaza in special plamanii.

3. Bauturile fiebinti si baile fierbinti distrug virusul. Gresit! Nu exista studii care sa demonstreze ca bauturile fierbinti si baile cu apa foarte calda lupta impotriva COVID-19.

