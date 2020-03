IdeaStudios a donat 10.000 € voluntarilor Beard Brothers, pentru achiziționarea de echipamente medicale

IdeasStudios a donat suma de 10.000 de euro ONG-ului Beard Brothers, bani cu care vor fi achiziționate echipamentele medicale necesare în lupta cu noul coronavirus, făcând apel și la alte companii din industrie să se alăture.

"Ne bucurăm că putem contribui.Echipa IdeaStudios se alătură companiilor Clujene în efortul comun depus pentru a depăși criza Covid-19. Pe calea asta chem și restul companiilor din Cluj și din țară la solidaritate. Am avut fiecare timp și am făcut profit mai mult sau mai puțin. E cazul să decidem ce facem cu banii și noi am decis să sprijinim sistemul medical", au transmis reprezentanții IdeasStudios.