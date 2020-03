Un primar vine cu o propunere neaşteptată: „Cei aflaţi în carantină/izolare să fie ştampilaţi”

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, preşedinte al PNL Timiş, a declarat că ştampilarea vizibilă, cu tuş, a mâinii celor care trebuie să stea în carantină sau în izolare la domiciliu, pe fondul coronavirusului, ar fi o măsură "extrem de utilă" pentru monitorizarea mai eficientă a acestor persoane.

„Eu cred că în monitorizarea celor ce au de stat în izolare sau carantină ar fi extrem de utilă ştampilarea vizibilă a mâinii, cu tuş care să nu poată fi îndepărtat 14 zile. Dacă oameni educaţi au putut avea conduita pe care o ştim, la ce să ne aşteptăm de la cei - şi nu aş vrea să se găsească, din nou, cum am mai păţit-o, vreun 'deştept' care să mă considere rasist! -, la ce să ne aşteptăm de la analfabeţi sau semianalfabeţi - v-aţi îngrozi dacă aţi vedea formularele completate de unii, la frontieră -, de la cei care ştim că pe unde au fost s-au ocupat cu cerşitul şi furtul - şi am greşi amarnic dacă am considera că printre cei întorşi nu există şi unii care asta au făcut -, de la cei capabili să meargă la chefuit, la nunţi etc., când ei au impunere să stea în izolare sau carantină? De ţinerea acestora sub control depinde decisiv reuşita în lupta contra pandemiei. Şi e nevoie de fermitate, de asumare în acest sens!”, a spus primarul Nicolae Robu, într-o postare pe pagina sa de Facebook, sâmbătă seara.