STRIGĂTUL DE AJUTOR al unui medic din Cluj: "Am fost SACRIFICAȚI în lupta pentru imagine a conducerii Spitalului Județean"

Medicul Alin Iliescu din cadrul Clinicii Medicale 1 a Spitalului Județean de Urgență Cluj a afirmat că moralul personalului este scăzut, iar clinica - nepotrivită pentru primirea bolnavilor cu noul coronavirus, într-un mesaj transmis deputatului Emanuel Ungureanu și publicat ulterior de acesta pe pagina sa de Facebook.

"Sentimentul meu și al colegilor mei este că am fost sacrificați în lupta pentru imagine a conducerii Spitalului Județean de Urgență Cluj. Moralul personalului este foarte scăzut! Clinica noastră este complet nepotrivită primirii bolnavilor cu CoVid 19. Nu există filtre unde să ne îmbrăcăm si să ne dezbrăcam echipamentele de protecție (ni s-a transmis sa identificam singuri soluții!). Nu se poate respecta circuitul pacienților (ex pentru efectuarea ex radiologic bolnavii trebuie plimbați prin curte! - cu izoleta oare??)", se arată în mesajul publicat de Emanuel Ungureanu.

Mai mult, medicul este de părere că personalul de pe unele secții ale spitalului au zero experiență în tratarea și îngrijirea bolnavilor cu COVID-19 și reclamă faptul că problemele ridicate de medici nu sunt luate în seamă de conducerea spitalului.

Experiența personalului de pe Secțiile Cardiologie, Interne si Gastroenterologie este ZERO în îngrijirea acestor pacienți (care poate fi răspunderea noastră medico-legală in cazuri ce ne depășesc competența?), și de asemenea în protecția fata de infecțiile respiratorii? Conducerea este opacă oricăror argumente logice!!! De asemenea, nu se ia în calcul nici măcar rotația personalului, urmând teoretic ca aceiași câțiva oameni sa fie expuși pe termen nelimitat, pana la finalul pandemiei - aceasta înseamnă pentru noi îmbolnăvire sigură! De lipsa echipamentelor de protecție nu mai are rost sa vorbesc...", mai arată medicul, în mesajul său.