Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile în funcție de zodia în care s-au născut

Secretele pe care vor sa le afle toti barbatii despre partenerele lor inainte sa ajunga in dormitor si sa treaca la fapte.

Cum fac sex femeile din fiecare zodie a horoscopului.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Berbec

Femeilor din zodia Berbec le place sa detina controlul chiar si atunci cand fac sex. Nu sunt adeptele preludiilor, ele vor sa ajunga cat mai repede in momentul de maxima placere. Le place sa experimenteze, sa li se vorbeasca murdar, sa-si puna in aplicare toate fanteziile si gandurile fierbinti care le-au trecut vreodata prin cap. Daca nu vor primi satisfactia scontata, o vor cauta, fara remuscari, in alta parte.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Taur

Femeii Taur ii place sa faca dragoste, nu sex. Pune mare pret pe blandete si tandrete, isi doreste sa fie mangaiata si luata usor. Isi da toata silinta sa isi satisfaca partenerul. Cel mai bine se simte in pozitia misionarului pentru ca adora sa isi priveasca in ochi iubitul in cele mai intime momente.

Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor: Gemeni

O persoana spontana, care traieste clipa. Femeii din zodia Gemenilor nu ii plac relatiile de lunga durata, stabile si serioase, nu vrea sa faca sex mereu cu acelasi barbat. Ea cauta mereu parteneri noi, cu care sa poata discuta fara perdea si care sa o satisfaca si sa ii faca mereu pe plac. Adora sa faca sex, sa experimenteze, sa vorbeasca murdar si sa i se vorbeasca murdar.

