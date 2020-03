Somaj tehnic: ce inseamna si cati bani se dau in somaj tehnic

Pe fondul epidemiei de coronavirus, care se raspandeste din ce in ce mai tare si in Romania, tot mai multe companii aleg sa isi sisteze activitatea si sa isi trimita angajatii in somaj tehnic.

Cele mai recente exemple sunt uzinele Ford de la Craiova si Dacia de la Mioveni, dar si fabrica Pirelli din Olt. De asemenea magazinele din mall-uri s-au inchis pe toata durata starii de urgenta, iar angajatii au fost trimisi in somaj tehnic.

Iata ce se intampla in momentul in care angajatii sunt trimisi in somaj tehnic.

Somaj tehnic: ce inseamna somaj tehnic

Potrivit codului muncii, somajul tehnic apare in momentul in care o companie isi suspenda activitatea din motive economice, tehnologice sau structurale. In acel moment contractele de munca ale angajatilor sunt suspendate, acestia sunt trimisi in somaj tehnic, iar compania are obligatia de a le plati o indemnizatie lunara.

Somaj tehnic: afla aici cati bani se dau cand se intra in somaj tehnic.