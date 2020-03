Coronavirus: China anunta ca a gasit un posibil tratament pentru coronavirus. Ce este Favipiravir

Zhang Xinmin, directorul Centrului Naţional pentru Dezvoltare Biotehnologica din China, a anuntat intr-o conferinta de presa ca, dupa un studiu clinic, s-a constatat ca Favipiravir, un medicament antiviral, este eficient impotriva COVID-19.

Favipiravir este un medicament folosit in Japonia inca din 2014 pentru tratarea gripei. Studiul clinic, desfasurat pe 80 de persoane, a constat in impartirea subiectilor in doua grupuri, unul de 35 de persoane, si unul de 45 de persoane.

Rezultatele au aratat ca cele 35 de persoane care s-au tratat cu Favipiravir s-au vindecat mai rapid decat cele 45 de persoane care au fost tratate in mod clasic.

