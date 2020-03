PEDITEL a ajutat peste 16.800 de copii în primele 74 de zile din acest an

„Medicii PEDITEL sunt non stop în linia întâi să ajute părinții, mai ales în aceste momente când este esențial să protejăm copiii, seniorii și pe fiecare om de lângă noi”, a transmis Cristina Grigore, directorul PEDITEL.



Ianuarie, lună cu recorduri



În luna ianuarie, medicii PEDITEL au vorbit cu părinți îngrijorați 24.118 minute, reușind astfel să ajute 6.680 de copii.



În data de 26 ianuarie au fost primite cele mai multe apeluri, în număr de 301.



În data de 5 ianuarie PEDITEL și-a bătut recordul de minute vorbite într-o singură zi, medicii oferind sfaturi pediatrice timp de 988 de minute, adică mai mult de 16 ore.



Mii de copii ajutați în 2019



În 2019, Medicii PEDITEL 1791 au oferit asistență medicală pediatrică, gratuit, non stop prin telefon pentru 65.511 copii din România și Diaspora.



Media apelurilor pe zi a fost de 180, cel mai mare număr de apeluri fiind înregistrat în 19 ianurie, cu un total de 351 apeluri în 24 de ore.

Lunile cele mai aglomerate au fost ianuarie, cu 7.835 apeluri și decembrie, cu 6.157 de apeluri preluate. Tot în luna decembrie s-au înregistrat cele mai multe apeluri din Diaspora, din întregul an, 7,3%.



Numărul total de minute vorbite în 2019 este de 234.660,17, s-a vorbit la telefon continuu 3.911 ore, 45% din totalul celor 365 zile.



În lunile ianuarie, octombrie, noiembrie și decembrie, media apelurilor pe zi a fost de peste 220.



Despre PEDITEL



Peditel 1791 este un call center pediatric care oferă sfaturi medicale în regim, non–stop, funcționează național și internațional, fiind o inițiativă comunitară a FUNDAȚIEI PĂRINȚI DIN ROMÂNIA.



Serviciul gratuit PEDITEL 1791 este deservit de 15 medici specialiști/primari.



Programul de lucru este structurat pe 3 ture și o gardă are 7/10 ore.



Serviciul funcționează non stop, fiind deservit de 1 medic/tură sau gardă.



Serviciul dispune de 26 de protocoale medicale, 1 centrală telefonică tip VOIP și 1 soft medical. Apelurile sunt preluate în ordinea cronologică a intrării în centrală.



Peditel 1791 se adresează oricărui părinte care dorește să obțină un sfat medical pentru afecțiuni fără risc vital pentru copilul său, NU pentru urgențe care se vor adresa 112 și Unităților de Primiri Urgențe.



Sfaturile acordate de medicul de gardă sunt sfaturi de intervenție rapidă. Peditel 1791 NU este o alternativă la 112.



Pentru a veni in sprijinul tuturor copiilor, Peditel se poate apela din toate rețelele fixe și mobile, de oriunde din lume, la numarul fix cu tarif normal +40377771111, sau național- apel cu tarif normal la 1791 în rețeaua: Vodafone, Orange, Telekom și apel gratuit în rețeaua Digi la *1791.