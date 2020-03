Școlile și universitățile au cursurile suspendate. Ce fac studenții, elevii și profesorii clujeni în această perioadă?

Atât școlile cât și universitățile și-au suspendat cursurile pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Asta înseamnă că mii de elevi și studenți sunt puși într-o situație dificilă. Majoritatea instituțiilor s-au refugiat în mediul online pentru susținerea cursurilor.



Duminică, ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat pentru că „până după Paște școlile sunt închise”.



În ceea ce privește universitățile din Cluj-Napoca, și acestea au cursurile suspendate.



Ce fac elevii, studenții din Cluj?

Elevii s-au bucurat de o mică vacanță până au fost puse la punct formalitățile prin care se continuă predarea lecțiilor, iar acum au început să facă teme. Unii profesori notează, alții așteaptă să revină la școală pentru a le oferi note elevilor.



„Până când s-a luat decizia în vederea orelor de curs online, am luat o mică vacanță alegând să citesc o carte care îmi place, să îmi petrec timpul diferit, altfel față de cum l-aș fi petrecut într-o săptămână de școală cu cursuri obișnuite. După prevederea continuității orelor în platforme online, ne-am format grupuri pentru fiecare materie, unde primim temele, teoria și actualmente explicațiile aferente”, a explicat Iulia Merca, elevă în clasa a XI-a.



„Noi nu facem ore online, dar prieteni de-ai mei folosesc ceva platformă pentru orele online. La noi profesorii ne trimit lecția și tema pe care trebuie să o facem. Când vom începe orele, ne vor corecta temele și ne vor nota”, a spus Vlad Leu, elev în clasa a IX-a.



Reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor Cluj îi îndeamnă pe colegii lor să nu trateze lecțiile cu indiferență, chiar dacă nu merg la școală.



„În momente critice precum acesta, este important să nu renunțăm la educație, chiar dacă orele de curs au fost suspendate, ci să identificăm metode de realizare a actului didactic de la distanță. Este foarte important să nu tratăm această perioadă ca pe o vacană și să continuăm pregătirea noastră singuri, în speciali elevii din anii terminali. Eu în această perioadă încerc pe cât posibil să îmi aprofundez materia deja predată la clasă și să continui cu exercițiile ca să nu îmi ies din ritm. Verific constat email-ul și completez temele și lecțiile pe care le primesc de la profesorii de la clasă”, a spus Rareș Gălățan, președintele Consiliului Județean al Elevilor Cluj.



Studenții sunt deja obișnuiți să își folosească laptopurile pentru cursuri, așa că nu simt o diferență foarte mare. Unii consideră însă că statul online este, de fapt, o pierdere de vreme, în ideea în care ei oricum primesc acele cursuri.



„La noi chiar se țin cursurile online. Nu mă așteptam să se țină. Cred că avem doar o materie sau două la care nu facem online, doar ne trimit cursurile. Profesorii stau online, ne predau și ne răspund la întrebări. În timpul orelor de laborator trebuie să trimitem ceea de am lucrat, iar la un laborator trebuie să trimitem un raport cu ce am făcut în timpul cursului. Lucrurile merg așa cum ar face-o în mod normal, dacă am merge la facultate”, a spus Oana Durcău, studentă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.



„Am cursuri și laboratoare în fiecare zi. Încă nu am făcut chiar la fiecare materie, probabil de săptămâna viitoare. Șeful de grupă a luat legătura cu toți profesorii și împreună cu ei am ales o platformă prin intermefiul căreia să ținem cursurile, respectiv laboratoarele. La anumite cursuri ni s-a comunicat că vom recupera după ce revenim la facultate, dar probabil se vor răzgândi dacă perioada se prelungește. În mare parte respectăm orarul de la facultate, exceptând orele la care profesorii nu s-au hotărât încă precis cum vor proceda. Unii profesori ne-au trimis materialele pentru această săptămână, urmând ca de săptămâna următoare să ținem cursurile online și să punem eventualele întrebări legate de curs”, a povestit Lorena Filip, studentă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.



„Activitatea didactică se desfășoară pe platforma Microsoft Teams. Profesorii intră, se face un apel video pentru tot anul și își predau normal cursurile, adică citesc niște Powerpoint-uri. Nu prea sunt probleme în principiu, doar cu profesorii care nu știu să folosească platforma. Ideea e că oricum în mod normal majoritatea profesorilor vin la cursuri și citesc de pe site-uri. Făcând asta și pe platformă mi se pare sincer o pierdere de vreme, în ideea că noi oricum primim acele cursuri”, a spus Mădălina N., studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie, la Stomatologie.



Profesorii jonglează între platforme online și e-mailuri



Profesorii universitari petrec acum foarte mult timp online pentru a putea fi în legătură cu studenții, dar spun că lucrurile funcționează bine.



„Cursurile le facem folosind sistemul de e-learning (MOODLE, în cazul nostru) și sisteme de chat live (text și audio-video și partajare de ecran – ZOOM, Microsoft Teams sau Skype). În principiu respectăm tot orarul normal, doar că studenții se conectează de la distanță. În plus, folosim mai multe resurse bibliografice suplimentare și adaptăm temele pe parcurs și activitățile de seminar la modul de lucru prin sistem de e-learning (întrebari de verificare, forumuri/camere de discuții). În rest, activitățile administrative și de cercetare încercăm să le desfășurăm normal, dar preponderent online, prin e-mail (acolo unde se poate)”, a spus R.M, profesor universitar la o facultate din Cluj-Napoca.



„În principiu, lucrurile merg înainte tot așa, cu cursuri video, teste de autoverificare pentru lecturi, mai multe chat-uri și mailuri și tot felul de unelte care când merg când nu. Mi se pare că merge destul de bine, de fapt”, a spus George Prundaru, lector doctor în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.



Stagiile de practică, o problemă



Probleme sunt însă pentru studenții care ar trebui să facă stagii de practică.

„Problema e pierderea stagiilor practice, care erau singurul lucru util din facultate. Mă refer la cele de stomatologie, nu de generală. Pentru că oricâte filmulețe ne arată și oricâte cazuri se discută, nu se compară cu modul în care înveți când pui mâna și faci”, a adăugat Mădălina N.



Profesorii se tem că vor rămâne fără salarii



Monica Anisie a menționat, într-o declarație, că a trimis o notă inspectoratele privind modul în care vor fi salarizate cadrele didactice și personalul din învățământ în această perioadă în care școlile sunt închise și cursurile suspendate.

„În ceea ce privește salarizarea, Ministerul Educației încă din primele zile în care am luat măsura suspendării cursurilor, a transmis o notă către inspectoratele școlare în care am precizat foarte clar că salariile profesorilor să plătesc în continuare așa cum este prevăzut de lege”, a spus ministrul Educației.



Cu toate acestea, profesorii se tem că nu se vot putea baza pe salariu și meditează elevi pentru un venit în plus.



„Am și acum meditații pentru că la salariu nu mă mai gândesc pentru perioada următoare. Da, ministrul Educației a anunțat că vom fi plătiți în continuare, însă în afară de Arafat, Cercel și medici specialiști, eu nu am încredere în niciun decident”, a spus Raluca V, profesoară de limba engleză.