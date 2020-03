Mere toxice. Adevarul despre merele care te pot otravi

Cand nu ar trebui sa mananci mere si de ce trebuie sa tii cont pentru a nu-ti pune in pericol sanatatea.

Merele se regasesc pe lista fructelor cu cele mai multe pesticide. Raportat la greutatea lor, cartofii și merele au cantități imense de substanțe nocive organismului. Multe fructe sunt stropite cu pesticide, substante care provoaca probleme de sanatate.

Multi sunt cei care susțin că au un stil de viață sănătos pentru că mănâncă multe fructe și legume proaspete. Ce nu știu e că dieta aceasta se poate dovedi una toxică pentru organism. Și asta pentru că sunt produse din piață sau din supermarketuri care conțin multe substanțe dăunătoare.

"Cele mai nocive fructe sunt cele tratate de mai multe ori pe an, cum sunt, de pilda, merele sau piersicile, care sufera cel putin 20 de tratamente cu pesticide in 12 luni. Totodata, verdeturile precum spanacul sau salata verde sunt pline de substante nocive, pentru ca frunzele acestora retin foarte multe pesticide. La fel de periculoase sunt si radacinoasele, cum e telina, care se dezvolta in pamant si retine multe reziduuri din pesticide, dar si nitrati. Cat despre afine, castraveti, struguri sau cartofi, acestea sunt vegetale perisabile, care nu prea rezista la boli si la daunatori, asa ca sunt si ele tratate cu multe substante", declara dr Gheorghe Mencinicopschi.

Semintele merelor contin cianura, o otrava letala pentru oameni si animale. Totusi, cantitatea de cianura din semintele de mere este destul de mica, asa ca trebuie sa stiti ca nu sunteti in pericol daca le consumati cu moderatie. In plus, semintele nu sunt letale daca sunt… Citeste mai mult despre merele toxice aici.