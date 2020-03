Noi măsuri drastice anunţate de Marcel Vela şi Raed Arafat: "Se suspendă activitatea barurilor şi a restaurantelor"

Marcel Vela şi Raed Arafat au susţinut o nouă conferinţă de presă, marţi, de la ora 21:00, prin care au anunţat noi decizii prin care se încearcă răspândirea coronavirusului.

Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne, a vorbit despre măsurile care vor fi luate în următoarea perioadă pentru a combate răspândirea coronavirusului:

- Am convocat ședința colegiului de conducere al MAI

- Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturi alcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice din interiorul sau exteriorul locației

- E permisă organizarea de activități care nu presupun rămânerea clienților în locații

- Se interzice organizarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane în spații deschise

- Toți conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitate mai mare de 3,5 tone au obligația ca la trecerea graniței să aibă mijloace de protecție: dezinfectant, mănuși

- Cei care sosesc din zone roșii sau galbene nu se supun măsurilor de carantină dacă la graniță nu manifestă simptome

- Ansamblele și subansamblele echipamentelor medicale fabricate în România pentru beneficiari din afară nu fac obiectul restricțiilor la export

- Se suspendă toate zborurile spre Spania și din Spania către România, pentru 14 zile

- Măsura intră în vigoare din 18 martie, ora 18:00

- Am prelungit măsura suspendării zborurilor spre și din Italia pentru 14 zile din 23 martie

- Măsurile nu se aplică zborurilor de stat, umanitare sau de urgență

- Am emis un ordin prin care am stabilit că pe durata stării de urgență poliția va conduce operațional prin inspectoratele județene poliția locală

- Avem cu toții nevoie de încredere și responsabilitate

Raed Arafat a anunţat următoarele decizii:



- Am emis ieri și azi a avizat ministrul mai multe ordine care privesc următoarele aspecte

- Măsuri de redistribuire a medicilor rezidenți, în sprijinul personal medical din spitale

- De mâine, rezidenții la urgență, anestezie, vor întrerupe stagiile de practică și se vor prezenta la centrele de îndrumare pentru includerea în - turele a căror specialitate o urmează

- Rezidenții la medicină internă și de familie se prezintă la DSP pentru repartizarea la servicii ambulanță, primiri urgențe, camere de gardă, în funcție de necesități

- Rezidenții în alte centre decât cele de îndrumare se prezintă la responsabilii de rezidențiat din centrul în care se află

- Vor fi recrutați studenți, începând cu anul 4, pe bază de rezidențiat, pentru a sprijini activitățile din camerele de gardă

- Au fost instalate 162 de corturi pentru triajul medical

- Populația să asculte recomandările, să evite prezentarea la urgențe pentru simptome de viroze, tuse, și să ia legătura cu medicii de familie sau prin 112, pentru a stabili modalitatea în care vor fi consultați

Bogdan Despescu - La nivelul MAI au fost adoptate următoarele decizii

- Efectivele de poliție locală sprijină poliția națională la ordine publică

- Sunt accentuate verificările privind respectarea izolării

- Parchetul general și MAI au organizat activitatea administrativă pentru a asigura un răspuns operativ la orice formă de criminalitate