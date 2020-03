La Cluj s-a creat un grup de solidaritate civică pentru criza provocată de CoronaVirus

Grupul are în prezent 450 de membri și reunește mai mulți cetățeni activi, sub coordonarea a trei organizații implicate civic din Cluj: Vedem Just, Civic Suport și Clujul Sustenabil. Astfel, Clujul se alătură orașelor București, Sibiu, Arad și Constanța care au pornit inițiative similare pentru a sprijini cetățenii și autoritățile în gestionarea situației generate de Corona Virus.



Pentru a evita propagarea virusului, grupul se organizează pe rețelele de socializare și exclusiv online.



Grupul își propune să fie un loc civic de întâlnire pentru clujeni pe tema Coronavirus, dar mai ales grup de sprijin pentru cei aflați în imposibilitatea de a se aproviziona în perioada următoare. De asemenea este un apel la responsabilitate și organizare civică.

Principalul obiectiv al lor este să organizeze eficient voluntari care să poată ajuta în perioada critică oameni în vârstă, persoane cu afecțiuni specifice ori familii cu copii care nu trebuie sau nu pot să iasă din locuințe pentru cumpărături sau medicamente. Va fi organizat un program de livrări la domiciliu, care să respecte aceste nevoi speciale și care să mențină siguranța atât a voluntarilor implicați, cât și a beneficiarilor.

„Cumparaturile vor fi plătite de solicitanți și se vor face în mare parte prin colaborarea cu câțiva furnizori din lanțul retail”, spune Cami Gui, voluntar care asigură contactul cu retailerii din partea organizației Clujul Sustenabil.

„Pe lângă activitatea de aprovizionare, ne așteptăm să apară în timp și alte tipuri de nevoi, pentru care ne pregătim deja: procurarea și distribuția de echipamente de protectie, monitorizarea datelor persoanelor în carantină, discuții specifice cu autoritățile și ajutor oferit lor la cerere, chiar și o linie de consultații pe partea de anxietate și gestionarea stresului pentru medici. Știm de câteva planuri de sprijin existente ale altor organizații, cum ar fi CERT și Beard Brothers și intenționăm să comunicăm constant și să ne ajutăm reciproc în trecerea cu bine a acestei crize”, a spus Ligia Măhălean, una din persoanele care au avut inițiativa constituirii acestui grup.

Voluntarii din grup vor discuta cu asociațiile de proprietari și vor distribui informații despre ajutorul pe care ei îl pot oferi persoanelor din categoriile menționate mai sus. Vor fi responsabili pe zone și vor să comunica cu cei aflați în nevoie, din zona lor.

Asigurarea unei activități fără riscuri și cu respectarea tuturor normelor de siguranță indicate de autorități se va face cu ajutorul Crucii Roșii și fiecare voluntar va trece printr-un instructaj specific.



Grupul civic „Vă ajutăm din Cluj” dorește să ajute instituțiile statului (Direcția de Sănătate Publică, Prefectură, Primărie, Consiliul Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ) în această perioadă. Ei își vor pune la dispoziție resursele de timp, implicare, cunoștințe, mașinile și disponibilitatea de a le folosi în sprijinul comunității.

„Vrem să ajutăm instituțiile statului în această perioadă de criză. O rețea de voluntari precum cea a noastră poate fi un suport pentru măsurile luate de Guvern dacă e nevoie. Dar extrem de importantă este solidaritatea în comunitate pe care o vom construi pentru a combate infecția.” declară Cristi Danileț, reprezentant al asociației VeDem Just.

Astfel, deja numeroase persoane au început să meargă în zonele în care locuiesc, din ușă în ușă, să ofere ajutorul celor vârstnici să își facă cumpărăturile.

„Bucata din Bulevardul 1 Decembrie 1918 de la Hotel Napoca până la intersecția semaforizată este ok. Nu are nimeni nevoie de ajutor, nu există nicio persoană izolată/în carantină, la domiciliu. Doar la două sonerii nu a răspuns nimeni, însă este singurul bloc de pe porțiune, deci au vecini”, a spus o clujeancă.

Oricine este dispus să se implice și să ajute, o poate face pe Facebook în grupul ”Vă ajutăm din Cluj!”: https://www.facebook.com/groups/2550667518542414/ sau să contacteze persoanele din grupul de inițiativă: Daniel KLOYBER, Alina CHIRIAC, Cami GUI, Alexandra OANĂ, Carmen ȚURCANU, Paul PANAITESCU, Raluca Alexandra RADU, Cosmin STOENOIU, Ligia Roxana MĂHĂLEAN, Cristi DANILEȚ.