Paine toxica: afla ce tip de paine sa nu mai cumperi

Painea este unul dintre alimentele nelipsite de pe masa romanilor. Anual romanii consuma 82 de kilograme de paine pe cap de locuitor, cu mult peste media europeana, care este de 78 de kilograme pe cap de locuitor.

Nu multi stiu insa ca majoritatea tipurilor de paine vandute in comert sunt toxice, din cauza ingredientelor din compozitie. Iata ce efecte are consumul de paine toxica din comert.

Paine toxica: ce contine painea din comert

Marea majoritate a painii vanduta in comert este bazata pe faina alba care, din cauza modului in care este produsa, nu mai are absolut niciun element nutritiv, multitudinea de vitamine si minerale ramanand in taratele care nu mai sunt folosite.

Pe langa faina, un studiu facut de Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania a demonstrat ca in compozitia painii vanduta in multe hipermarket-uri sunt o multime de compusi nesanatosi.

Printre acestia se numara margarina, zahar, lapte praf, zer praf, acid ascorbic, diacetat de sodiu, cisteina, carbonat de calciu, propionat de calciu, guma guar, guma xantan, acid tartric sau glicerina.

Paine toxica: afla aici ce efecte are consumul de paine toxica.