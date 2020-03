Paine facuta in casa, fara dospire si framantare. Cea mai simpla reteta

Cea mai simpla reteta de paine o poti pregati si tu acasa. Aluatul se face usor, nu e nevoie sa il lasi la dospit, nici sa-l framanti vartos.

Painea facuta in casa, fara dospire, fara framantare se pregateste in aproximativ 10-15 minute, apoi sta la cuptor in jur de 55 de minute. Reteta ii apartine celebrului bucatar Jamie Oliver.

Paine facuta in casa fara dospire fara framantare. Reteta simpla

"Painea pe care am facut-o cel mai des in ultimii 4 ani. Ca-i gata de pus in cuptor in 15 minute si nu are nevoie nici de dospire, nici de framantare. Reteta e de la Jamie Oliver.

Ai nevoie de:

100 g faina alba

250 g faina integrala

50 g fulgi de ovaz

1 lingurita bicarbonat de sodiu

1 lingurita sare

1 lingurita zahar

1 ou

1 sticlă de lapte batut (330 g)

- daca n-ai lapte batut, poti amesteca 250 de g iaurt cu 70 de g lapte"

