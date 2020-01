Jazz in the Park și Electric Castle, premiate la European Festival Award

Festivalul Jazz in the Park a obținut locul 1 la secțiunea Best Small Festival iar Electric Castle locul 1 la secțiunea Best Medium Festival.

CEA MAI MARE AUDIENȚĂ LA ELECTRIC CASTLE ÎN 2019

Peste 230.000 de participanți a numărat cea mai recentă ediție Electric Castle, aceasta fiind cea mai mare audiență din istoria de 7 ani a festivalului.

Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars şi Bring Me the Horizon au capetele de afiş ale ediţiei din 2019 a festivalului Electric Castle, care a avut loc în perioada 17 - 21 iulie, la Bonţida. Li s-au alăturat Li se alătură Bring Me The Horizon, The Vaccines sau Tommy Cash.

DONAȚII DE 18.000 DE EURO LA JAZZ IN THE PARK

A șaptea ediție Jazz in the Park a avut loc între 4-7 iulie 2019 unde peste 30 de trupe din întreaga lume au urcat pe cele patru scene aflate în Parcul Central din Cluj-Napoca. Pe întreaga durată a festivalului, mai bine de 100.000 de persoane au participat atât la concertele de jazz, cât și la diferitele activități pregătite de organizatori și partenerii acestora în întreg parcul. Ediția din acest an a avut, fără doar și poate, cel mai bun lineup din întreaga istorie a festivalului. Publicul venit în Parcul Central s-a bucurat de concerte memorabile, aplaudând minute în șir nume importante ale genului, printre care Ghost-Note (US), Delvon Lamarr Organ Trio (US), Judith Hill (US), Shai Maestro Trio (IL), Chassol (FR), Tiny Fingers (IL), Festen (FR), Ours Samplus (FR), Hristo Yostov: Jazz Cats (BG), Malox (IL) și Kosmic Blues (RO).

Un alt record înregistrat la această ediție a Jazz in the Park este legat de cumpărarea biletelor neobligatorii pentru Fondul Jazz in the Park. Peste 4.000 de persoane au donat 18.000 euro pentru finanțarea celor trei proiecte culturale care urmează a fi susținute în cadrul Fondului: voucherul cultural care permite persoanelor cu venituri mici primesc bilete gratuite la spectacole de film, teatru, operă sau muzee, programul de terapie prin artă în spitalele din România, inițiat de Create. Act. Enjoy, și Drama 5 - o serie de rezidențe de creație pentru tinerii dramaturgi din România, proiect al teatrului independent Reactor de creație și experiment.