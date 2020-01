Gratuitatea studenților pe autobuze și troleibuze îi costă pe clujeni 3 milioane de euro. Din martie, se schimbă abonamentele!

Cu data de 1 martie 2020, Primăria propune un nou regulament de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: Studcard, ISIC Student, Euro;26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kártia și City Card Student

„Pentru anul 2020, se aprobă abonamente de tip card de 120 de călătorii/lună, care vor fi valabile începând cu data de 1 martie”, se arată în proiectul de hotărâre.

„Cluj-Napoca este un oraș universitar important în care studiază aproximativ 100.000 de studenți, masteranzi și doctoranzi. Posesorii acestor carduri beneficiază de unele facilități cum ar fi intrarea la spectacole de opera și teatru, la muzee, precum și de gratuități pe mijloacele de transport în comun. Acordarea în continuare a acestor facilități și în mod particular a gratuității la transportul în comun ar constitui o formă de sprijin pentru familiile tinerilor aflați la studii, iar efectele sociale ar fi benefice”, transmite municipalitatea.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a comunicat necesarul estimat pentru transportul studenților pe întreg anul 2020, și anume 13.171.550 lei, cât și costul unui abonament, în valoare de 35 lei/abonament lunar, atât pentru abonamentele gratuite, cât și pentru cele cu reducere.

Ca urmare a estimării costului pentru transportul studenților în primele două luni ale anului 2020, pe care Compania de Transport Public Cluj-Napoca l-a comunicat Primăriei pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, s-a alocat suma de 2.285.500 lei de la bugetul local, diferența care rezultă pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020 este de 10.886.050 lei.

CTP Cluj-Napoca a propus Primăriei abonamente-card de 120 de călătorii/lună cu reducere 50% din bugetul local și 50% suportat de către studenți, respectiv abonamente gratuite-carduri de 120 de călătorii/lună cu reducere 50% din bugetul local și 50% suportat de instituția de învățământ superior. Referitor la titlurile tarifare, se precizează faptul că o călătorie este valabilă o oră de la validare, indiferent de numărul de mijloace de transport utilizate între prima și ultima validare. Titlurile de călătorie rămase neutilizate la finalul lunii nu vor fi reportate în luna următoare.

„La transportul studenților posesori ale celor șase carduri nebancare s-a observat o tendință de creștere a numărului de abonamente de la an la an, ceea ce indică o creștere a atractivității în rândul studenților a acestui tip de transport (…) Începând cu luna mai 2019 s-a trecut la eliberarea de carduri în sistem ticketing pentru toți studenții. Abonamentul se încarca o singură data, are valabilitate pe perioada anului universitar, iar studenții nu sunt nevoiți să se prezinte lunar, ca și în cazul abonamentelor pe hârtie, să își ridice legitimațiile de transport de la chioșcurile de abonamente. În urma estimărilor noastre, pentru anul 2020 am ajuns la un număr de 338.250 de abonamente lunare gratuite și un număr de 38.080 abonamente lunare cu reducere. Abonamentul gratuit pentru student se ridică la 70 de lei, din care 35 de lei este suportat de la bugetul local și 35 de lei de la instituția de învățământ”, transmit reprezentanții CTP Cluj-Napoca.

Încărcarea abonamentelor pe cardurile de călătorie se face la unul dintre centrele de ticketing ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA în baza următoarelor documente: carnetul de student, vizat la zi, unul dintre cele șase carduri special, chitanța emisă de către CTP Cluj-Napoca SA pentru plata contravalorii de 50% din abonament pentru studenții de la zi –taxă și de la zi – buget cu vârsta mai mare de 26 de ani.

Noul regulament a fost pus în dezbatere publică până pe 29 ianuarie. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, strada Moților nr. 7 sau la orice primărie de cartier.

Ce prevede noul regulament

*Cardurile emise studenților vor fi nominale și netransmisibile

* Cheltuielile privind emiterea cardurilor și a altor cheltuieli aferente îi revin Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

* Costul primului card de călătorie va fi suportat de către Compania de Transport Public

* În cazul în care studenții, masteranzii și doctoranzii vor solicitat un alt card din anumite motive (furt, pierdere, distrugere), costul cardului va fi suportat de către studen/masterand/doctorand. În aceste cazuri, cardul vechi va fi blocat în sistemul de ticketing

Subvenții

5 universități de stat au acordat gratuități la transport și pe perioada vacanței (UBB, UTCN, UMF, UAD și Academia de Muzică)