Cresc amenzile pentru cei ce-și deranjează vecinii în orele de liniște. Cât te costă gălăgia?

„Plângeri sunt și cred că vor fi și în continuare. De fiecare dată am acționat cu celeritate și la fiecare caz în parte am luat măsurile necesare. Sigur, depinde și de amploarea tulburării, acolo unde au fost tulburări involuntare, pentru că sunt și de acest gen, am mers totdeauna pe avertismente și lucrurile s-au rezolvat. Sunt și situații în care anumite petreceri sau lucrări de construcții iau o amploare mai mare și acolo trebuie să intervinăm și să îi sancționăm pecuniar pe cei care organizează. Aceste modificări legislative vor intra în vigoare în perioada următoare, sunt amenzi destul de mari și sunt prevăzute amenzi foarte mari, în special pentru persoanele juridice. Noi vom promova, cu ocazia întâlnirilor cu cetățenii, aceste modificări legislative, ei trebuie să fie informați cu privire la respectarea ordinii și liniștii publice pe raza municipiului Cluj-Napoca”, spune șeful Poliției Locale Cluj, Marcel Bonțidean.

Cei care tulbură liniștea vecinilor în mod repetat vor avea de achitat, din această lună, amenzi mai mari decât în prezent, potrivit unei legi care a fost oficializată spre sfârșitul anului trecut și care va intra în vigoare la sfârșitul lunii ianuarie. Amenzile pentru cei care își deranjează în mod repetat vecinii vor porni de la 2.000 de lei.

Persoanele care vor tulbura în mod repetat liniștea publică și își vor deranja vecinii cu zgomote puternice în orele de liniște și cu muzică la volum mare vor fi amendate sau li se va impune să presteze ore de muncă în folosul comunității.

Concret, legea aduce modificări în ceea ce privește valoarea amenzilor pentru tulburarea liniștii publice. Totodată, ea aduce un regim sancționator mai dur pentru cei care, în 24 de ore, sunt iar reclamați pentru gălăgie.

Mai exact, cei care își deranjează în mod repetat vecinii (asta înseamnă, conform legii, „repetarea contravențiilor (...) într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte”) vor primi amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. Această sancțiune se va aplica celor care deranjează în timpul orelor de liniște, respectiv între orele 22:00 și 8:00 și orele 13:00 și 14:00. Mai mult decât atât, legea nouă stabilește ca alternativă la această amendă sancțiunea muncii în folosul comunității: între 70 și 120 de ore de muncă.

Tot cu o amendă mai mare (între 3.000 și 6.000 de lei) sau cu ore de muncă în folosul comunității (între 100 și 150) vor fi pedepsiți și cei care vor organiza petreceri private și care vor folosi aparaturi muzicale care pot tulbura liniștea locuitorilor (fie că petrecerile au loc în corturi, în spații neacoperite sau în alte amenajări din apropierea locuințelor sau a imobilelor cu caracter social din orașe). Și această sancțiune se aplică tot în cazul în care fapta se repetă într-un interval de 24 de ore.

Cu același gen de sancțiune va fi pedepsită și săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare sau amenințări cu acte de violență. Și de această dată, proiectul legislativ se referă la repetarea acestor acțiuni, repetare pedepsită cu o amendă cuprinsă între 500 și 1.500 de lei. Alternativa la această amendă va fi prestarea a 50 - 100 de ore de activități în folosul comunității.

Actualmente, amenda pentru nerespectarea orelor de liniște e între 500 și 1.500 de lei.