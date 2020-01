Teologul clujean Radu Preda, îndepărtat de la cârma Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

În seara zilei de marți, 14 ianuarie 2020, premierul Ludovic Orban a semnat decizia demiterii teologului clujean Radu Preda de la conducerea IICCMER. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Preotul afirmă că actul nu doar că este ilegal, ci și imoral, având în vedere că deținea mandat legal – „protectiv, cum spun juriștii”.

„Presa a preluat, ticălos, acuzații care îmi sunt aduse de un an de zile de un grupuscul de la institut și care nu s-au dovedit întemeiate până acum. Un «clasic» război pentru putere. Personal, am anunțat din vreme că, în ciuda primirii celui de-al doilea mandat, am de gând să plec, dar lăsând instituția și mai ales tema pe mâini bune. Se pare că unii nu au mai avut răbdare”, se arată într-un mesaj al lui Radu Preda.

Prim-ministrul României a luat decizia de a-l îndepărta pe teologul clujean ca urmare a unei Note de informare a Corpului de control al premierului privind documentarea efectuată la IICCMER. Preda intrase în conflict cu diverşi angajaţi ai instituției, care l-au acuzat că gestionează prost programele, banii și resursele IICCMER. Potrivit unor controale efectuate de Secretariatul General al Guvernului și de Curtea de Conturi, în 2017, la IICCMER s-ar fi cheltuit importante sume de bani „pentru protocol”, fără a se respecta însă normele în vigoare privind decontările.

„Una peste alta, cultura memoriei în România, la trei decenii de la căderea comunismului, este subminată de indivizi abulici, egolatri, răzbunători, toxici, fără anvergură, capabili de trocuri politice imunde etc. Păcat! Nu, nu sunt trist. Mă bucur să fiu liber de angajamentele instituționale mai repede decât mă gândeam. Îngrijorarea este legată de chimia celor care, «victorioși», vor gestiona memoria dramatică a trecutului nostru recent”, a mai punctat pr. Radu Preda.

Radu Preda este preot în Germania, la München, hirotonit recent. A fost un apropiat al filozofului Petre Țuțea, apoi al fostului arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, Bartolomeu Anania. Are studii de teologie la Heidelberg. La Cluj-Napoca, până să plece la București, la IICCMER, a fondat un institut de studii interconfensionale.