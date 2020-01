Ioan-Aurel Pop: „Eu nu am zis niciodată că îmi dau demisia”

Zvonurile care anunțau că acesta va pleca de la conducerea instituției au apărut public după ce fostului ministru al Justiției, Florin Iordache, i-a fost acordat un verdict de neplagiat de către instituția pe care Ioan-Aurel Pop o conduce printr-o decizie oficială, semnată chiar pe numele acestuia. În cele din urmă, academicianul transmite că a fost vorba doar de o neînțelegere.

În 17 decembrie 2019, Consiliul de Atestare a Diplomelor a luat decizia de a acorda fostului ministru al Justiției un verdict de neplagiat care aparent a fost semnat de către Președintele Consiliului General Ioan-Aurel Pop. După publicarea deciziei s-a sesizat faptul că semnătura Președintelui General al instituției a fost falsificată, motiv pentru care acesta a apărut în spațiul public anunțul că și-a dat demisia din fruntea instituției.

Rectorul Universității Babes-Bolyai transmite următoarele:

„Despre presupusul plagiat al domnului Florin Iordache, nu pot să mă pronunț, nu mă pricep, nu am văzut lucrarea și chiar dacă aș sta să o citesc nu e specialitatea mea, prin urmare nu știu ce să vă spun. Eu nu am zis niciodată că îmi dau demisia, presa a interpretat greșit, eu am spus doar că urmăresc să am o discuție cu doamna ministru când domnia sa o să aibă timp pentru că e foarte ocupată despre această situație și să văd dacă Președintele Academiei încă mai poate fi Președinte pentru că am aflat azi dimineață că prin regulament regulament Președintele Academiei indiferent de cine ar fi e un fel de Președinte onorific și activitatea se va rezolva în mod practic printr-o discuție a mea cu doamna ministru. Dar nu are nicio legătură cu plagiatul deoarece nu Președintele se ocupă de plagiate, însă este acuma o contestație depusă ceea ce înseamnă că o comisie deasupra de comisia de științe economice, adică acea comisie de specialitate care a analizat și a constatat că nu e vorba de plagiat, va reexamina la cererea noastră acea lucrare. Cât despre semnătura cu numele meu de pe decizia din 17 decembrie 2019, aceasta nu este a mea, dar am aflat tot astăzi că este semnată legal „pentru” deoarece un vice președinte are dreptul să semneze pentru președinte, dat fiind faptul că eu am fost ocupat la Academie, vă mărturisesc că nici n-am știut că lucrarea a fost analizată de comisie sau că s-a ajuns la un rezultat. Totodată eu nu am participat la ședința consiliului general care trebuia să valideze decizia respectivei comisii, pentru că din nou eram ocupat la Academia Română”, declară Ioan Aurel Pop, reporterului Gazeta de Cluj.