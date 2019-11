Au lăsat cosmopolitul Cluj pentru un sat pitoresc din Maramureş

Roxana şi Florin Vale au lăsat cosmopolitul Cluj-Napoca pe pitorescul sat Breb din Maramureş. Şi-au părăsit joburile - ea era designer vestimentar, iar el lucra în vânzări - pentru a readuce la viaţă o serie de case tradiţionale maramureşene, case devenite astăzi pensiuni ce primesc la sânul lor turişti din toată lumea, vizitatori dornici să vadă şi să simtă măcar puţin gustul vieţii ancestrale.

„Am început proiectul (ce a primit numele de «Complex case tradiţionale Casa din Vale Breb» - n. red.) în 2015“, îşi aminteşte Florin Vale. Recunoaşte că avea în minte, de ceva timp, să încerce să pună bazele unui proiect de acest gen în turism, fiind atras dintotdeauna de Maramureşul istoric. A contat şi faptul că avea rădăcinile într-o zonă apropiată. În 2015 însă, au fost amândoi - atât el, cât şi soţia sa Roxana - pregătiţi să facă acest pas, scrie zf.ro.

„La momentul acela, eu lucram în vânzări, iar Roxana era designer vestimentar. Iniţial am cumpărat un teren în Săpânţa (un alt sat din Maramureş - n.red.), dar n-am putut construi acolo din cauza unor probleme tehnice care nu ne permiteau acest lucru.“

Au vândut terenul la jumătate de preţ şi s-au reorientat către Breb, unde au găsit rapid un alt lot de pâmânt pe care l-au cumpărat cu banii încasaţi. „Locul ne-a plăcut şi a fost de fapt satul unde ne-am dorit încă de la început să ajungem. Aşa a început povestea noastră!“

Au cumpărat terenul imediat, chiar dacă vânzătorul nu avea acte de proprietate, iar asta însemna timp, răbdare şi bani în plus. „Am fost atât de entuziasmaţi încât am fost dispuşi la acest lucru.“ Ba mai mult, atât de entuziasmaţi au fost că au continuat să vină în Breb ca turişti chiar şi după ce cumpăraseră terenul, dar până să termine prima căsuţă. Astăzi au ajuns la un total de şapte case tradiţionale dintre care una le este locuinţă.

„Trecerea de la Cluj, de unde veneam, la Breb a fost semnificativă. Vedeam locul ca pe un refugiu, iar noi fugeam de toată aglomeraţia urbană.“

De câte ori veneau în Breb îşi doreau foarte tare să se cazeze, evident, tot într-o casă veche.

„Îmi aduc aminte că ne-am plimbat mult amândoi pe uliţe pentru a găsi case, iar prima pe care am cumpărat-o a fost chiar din sat şi este cea care a dat şi numele complexului nostru de căsuţe tradiţionale, «Casa din Vale».“ Interesant a fost, spun ei, că au găsit şi meşterul care să o facă exact la momentul potrivit. Cu el, Vasile Pop, şi alţi câţiva meşteri din sat, au lucrat la aproape toate căsuţele care au urmat. Casa din Vale are în jur de 100 de ani, iar ei au mutat-o pe terenul propriu în august 2015. „Crăciunul din acelaşi an l-am sărbătorit în casa proaspăt finalizată.“ A doua casă au adus-o din Rozavlea, un sat de pe Valea Izei, aflat la aproximativ 45 de kilometri de Breb. Ea a fost ridicată în toamna aceluiaşi an 2015 şi finalizată la începutul iernii din 2016.

„Este o casă cu o vechime de aproximativ 70-80 de ani şi este cea mai căutată pentru fotografii. Este totodată cea care se închiriază cel mai repede.“ Au numit-o „Casa Faină“.

Tot în 2016 au cumpărat şi adus o şură din apropierea satului Breb, pe care au finalizat-o în aprilie anul următor. Au numit-o după vechiul proprietar, „Şura lui Costan“ şi este o şură foarte veche, probabil de peste 100 de ani, după cum estimează cei doi proprietari. „Acesta a fost momentul când amândoi am decis să renuţăm la joburi şi la viaţa aglomerată din Cluj pentru a ne muta în Breb. Am realizat că putem să ne întreţinem fără nicio problemă din două căsuţe renovate şi reconstruite, a treia fiind locuinţa noastră.“

„Casele le-am introdus în circuitul turistic pe rând, începând cu anul 2016“. Pe de altă parte, şi mentenanţa la casele de lemn este pe măsură, mai ales atunci când pe an sunt câteva sute de turişti, poate chiar o mie în total, care le trec pragul.

Până acum, investiţia totală în acest proiect a fost de circa 250.000 de euro. În ceea ce priveşte vizitatorii, aceştia sosesc de peste tot din lume.

Gradul de ocupare al caselor este de peste 85-90% pe timpul verii. Florin explică faptul că toate pensiunile dezvoltate de ei sunt clasificate de către Ministerul Turismului în categoria „camere de închiriat“.