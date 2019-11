Formația clujeană Luna Amară își relansează albumul de debut

Luna Amară, cenzurată chiar în Centrul Clujului



Richard Constantinidi, impresarul formației clujene „Luna Amară” și-a amintit despre începuturile formației și cum au ajuns să fie cenzurați chiar în centrul orașului.



„Îmi aduc aminte, pe vremea când Funar era primar la Cluj, cum organizatorul Zilei Europei a amenințat formația Luna Amară că dacă mai continuă cu astfel de versuri, o dă jos de pe scenă. 10.000 de spectatori (care așteptau concertul celor de la Voltaj) au rămas nedumeriți de ce s-a tăiat volumul din boxe se vedea cum solistul cânta la microfon, dar nu se auzea nimic de la distanță. Am fugit repede la redacția celui mai bine vândut ziar din Cluj la vremea aceea și am cerut ca această poveste de cenzură în vremuri de libertate de exprimare să intre pe prima pagină a cotidianului și am zis că dacă nu se ocupă de știre, mă duc la concurența ei. A doua zi îmi suna telefonul de dimineață. Am spart “bariera comercială” cu acest eveniment. Mediafax preluase știrea... Am dat interviuri în direct în cadrul unor matinale. La scurt timp am fost contactat de impresarul de la Paraziții, care a dorit să devină producătorul albumului nostru de debut. Cu sprijinul lui Gianiny Munteanu am semnat contractul cu frații Muraru de la Roton Music, iar un an mai târziu (în 2 august 2004), s-a lansat albumul Asfalt, care a înregistrat cea mai mare cifră de vânzare a unui album de debut din genul Rock în anii 2000. Actul de cenzură a avut loc duminică 11 mai 2003 în Piața Avram Iancu din Cluj”, a povestit Richard Constantinidi.

15 ani la primul album

Vineri începe Turneul Aniversar al formației Luna Amară cu relansarea albumului de debut „Asfalt”, după 15 ani.

„S-a înregistrat un nou tiraj de CD-uri după 15 ani și cu această ocazie, cu turneul aniversar, se relansează albumul Asfalt care nu a mai fost accesibil pe piață de vreo 13 ani și cred că pot să spun că a fost cel mai apreciat album al formației Luna Amară până în prezent”, a spus impresarul formației

Albumul de debut al formației LUNA AMARĂ s-a clasat anul acesta pe locul 25 în Clasamentul celor mai bune 100 de Albume Rock autohtone (un top alcătuit de revista online “Romania Rock” cu sprijinul unui număr de 64 de specialiști din industria muzicală).

Luna Amară este o formație de muzică rock, originară din Cluj-Napoca și fondată în 1999 sub numele de Tanagra Noise de către Nick Fagadar (voce, chitară), Gheorghe Farcaș (chitară bass). La scurt timp, alți artiști au completat trupa, elementele nou-introduse fiind remarcabile, un instrument aparte, mai rar întâlnit în muzica rock, fiind trompeta (interpretată de Mihnea Blidariu).

Debutul pe scenă a avut loc în primăvara anului 2000, după care are loc schimbarea numelui în Luna Amară pentru că fanilor le era destul de greu să rețină vechiul nume.



Cenzurată din cauza opiniilor politice tranșante, cu un clip pe tv (Gri Dorian) atunci când încă nu exista un album, prezentă la toate festivalurile importante, o noutate absolută prin integrarea sunetului de trompetă într-un sound alternative, Luna Amară și-a format un public al său, un public care vrea să înțeleagă mai mult, care vrea să se implice mai mult.

În 2004 are loc lansarea primului album, Asfalt, care reunește piese rodate în 5 ani de concerte live, album foarte reușit în opinia celor mai mulți, fiind considerat „un album dureros, incitant, incomod, o palmă peste obrazul prostiei tihnite”.