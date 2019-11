Lucrările pe șantierul Autostrăzii Sebeș - Turda au fost OPRITE de Instanță

Autoritățile române au făcut o greșeală gravă în urmă cu mai mulți ani când au decis să exproprieze 850 de metri pătrați din terenul familiei Lăncrăjan, fără să-i anunțe pe proprietari sau fără să îi introducă pe o lista celor care vor fi despăgubiți în urma proiectului de autostradă, conform ziarulunirea.ro

Situația este una dramatică pentru familia respectivă, deoarece jumătate din casă este extravilan, iar cealaltă în intravilan. Conform proiectului pentru A10, casa ar urma să fie la aproximativ 50 de metri de axul central al autostrăzi.

După mă mai mulți ani de probleme și discuții legate de proximitatea șantierului autostrăzii, luni prin hotărâre a instanței, mai precis printr-o ordonanță presedințială, familia Lăncranjan a reușit să obțină întreruperea temporară a lucrărilor la autostradă în zona Oarda până când antreprenorii și CNAIR vor asigura montarea de către parate a panourilor fonoabsorbante si îndeplinirea masurilor pentru izolarea fonica a imobilului în care locuiesc :

”încetarea temporara a executării lucrărilor la punctul de lucru Oarda de Sus al Autostrăzii Sebes-Turda ,lotul 1 ,în zona imobilului proprietatea reclamanţilor situat administrativ pe str.Victoriei nr, 24, pana la montarea de către parate a panourilor fonoabsorbante si îndeplinirea masurilor pentru izolarea fonica a imobilului proprietatea reclamanţilor situat administrativ in Alba lulia, Oarda de Sus.,str, Victoriei, nr.24, – cu omologarea acestora conform normativelor in vigoare, ecranarea imobilului de şantierul organizat in imediata apropriere a locuinţei reclamanţilor cu respectarea tuturor masurilor de proiecţie impuse prin autorizaţia de construire si acordul de mediu aferente obiectivului de investiţii Autostrada Sebes-Turda Lotul 1 -punct de lucm Oarda de Sus- in zona imobilului proprietatea reclamanţilor, pana la soluţionarea definitiva a litigiului care formează obiectul dosar nr. 5085/176/2018 al Judecătoriei Alba lulia”.

În urma deciziei Judecătoriei Alba Iulia, lucrările de pe Autostrada A10 Turda - Sebeș vor fi sistate cel puțin temporar.