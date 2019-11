Adrian Oros face primele promisiuni în funcția de Ministru al Agriculturii: "Nu vom renunța la niciun program de sprijin pentru fermieri”

Oros a transmis un mesaj ferm de susținere pentru toți agricultorii români prin intermediul rețelelor de socializare: „În timpul mandatului meu, Ministerul Agriculturii se va afla în slujba fermierilor români și nu invers. Folosirea acestora în jocuri politice este de domeniul trecutului”, a scris Adrian Oros, minstrul agriculturii, pe pagina sa de Facebook.

Adrian Oros a vizitat deja mai mult fermieri și legumicultori din întreaga țară și a promis că va acorda toată susținerea de care au nevoie în realizarea viitoarelor proiecte.

„Am avut o serie de întâlniri cu legumicultorii și fermierii din zona Tecuciului. Am vizitat zona legumicolă Matca și fermele de animale din Barcea unde am discutat cu sute de fermieri despre găsirea unor modalități cât mai eficiente de valorificare a potențialului agricol din această regiune. Concluzia este una singură: Ministerul Agriculturii nu va renunța la niciun program de sprijin pentru agricultori și, în plus, va genera și și alte programe de susținere și de încurajare a acestora”, a precizat ministrul Adrian Oros.