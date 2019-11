Criminalul care a îngrozit Anglia și-a primit sentința! Câți ani va sta în spatele gratiilor

Sabou a intrat în 2013 în casa unei familii de artiști din Anglia și a ucis o femeie de 55 de ani care locuia temporar acolo pentru a feri locuința de hoți. Criminalul din Dej a omorat-o pe Valerie Graves cu mai multe lovituri de ciocan, iar după șase ani căutări a fost identificat și a fost condamnat la închisoare pe viață cu un minim de 23 de ani.

Polițiștii britanici au mediatizat cazul intens și au oferit la un moment dat o recompensă de 20.000 de lire sterline pentru orice informație vitală în rezolvarea cazului. Conform mai multor surse, iubita lui Sabou a fost cea care i-a ajutat decisiv pe polițiști pentru prinderea lui după mai multe discuții legate de custodia copiilor.

Sabou a recunoscut încă de la momentul în care a fost găsit de polițiști că este vinovat de fapta comisă, dar totul a fost un accident: "Vă spun sincer că nu am vrut să se ajungă la așa ceva. A fost un accident. M-a pus cineva să intru în casă pentru bani și alte lucruri de valoare. Am picat la mijloc și de frică s-a ajuns la așa ceva. Vă spun sincer că nu am făcut nimănui rău în viața mea. Îmi pare rău", a spus criminalul la începutul lunii iulie.