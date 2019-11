Boc, la Berlin, la 30 de ani de la căderea Zidului: „Democrația și pacea nu fac parte din ADN-ul Europei!”

Împreună cu președintele Comitetului European al Regiunilor, Karl H. Lambertz și Luca Jahier, președintele Consiliului Economic și Social European, edilul a avut intervenții în cadrul dezbaterii „The institutions of the EU and the contribution of cities and regions and their citizens to the European unification process”.

Boc afirmă că a discutat despre diferențele dintre „post war period” și „post wall period”, despre rolul culturii ca factor important în consolidarea identității europene, despre Brexit și rolul tinerilor în proiectul european precum și despre experiența și politicile Clujului în domeniul cultural.

„Am subliniat faptul că Democrația nu este un bun câștigat odată pentru totdeauna. Democrația și pacea nu fac parte din ADN -ul Europei. Dimpotrivă, tensiunile și războaiele definesc Europa, din perspectiva istorică. Doar ultimii 70 de ani «au reinversat gena» politică a Europei. Uniunea Europeană este cel mai reușit proiect politic din istoria continentului nostru. Este singurul proiect politic care a menținut pacea, democrația și a asigurat accesul la prosperitate pentru cât mai mulți. Acum 30 de ani, prin căderea zidului Berlinului, s-a deschis drumul spre Libertate și Democrație în Estul Europei”, a precizat Boc.

„Democrația și Libertatea pot rămâne simple slogane sau fraze goale în Constituții, dacă cetățenii Europei nu sunt suficient de vigilenți să apere aceste Valori. Și în fiecare zi. Nimic nu este ireversibil politic. Așa cum Primul Război Mondial ne-a arătat. Doar cei care cred în Democrație și Libertate pot face «ireversibilul, Ireversibil»! Democrația este similară mersului pe bicicletă: trebuie să pedalezi (exersezi) tot timpul pentru a îți păstra echilibrul și a merge mai departe!”, a mai punctat primarul Emil Boc.