Ce spun clujenii din Diaspora despre alegeri: organizare bună, fără cozi interminabile

Clujenii spun că au fost informați din timp despre secțiile de votare și despre perioada în care pot vota și mărturisesc că au reușit să pună ștampila în câteva minute, nefiind nevoie să aștepte ore întregi la cozi, așa cum a fost nevoie în trecut.

Diaspora ne oferă din nou o surpriză plăcută, sunt cozi la vot în multe orașe din vestul Europei. Mulți dintre ei votează sperând că într-o bună zi vor avea toate motivele să se întoarcă în țara pe care au fost nevoiți s-o părăsească.

Pentru o clujeancă aflată în vizită în Spania, procesul de votare a fost extrem de ușor și de rapid.

„Suntem de vineri în Barcelona, turiști de câteva zile. Am mers la Consulatul României din Barcelona, era afiș că nu se votează acolo, ci în alte trei locații, erau specificate. Nu ne-am documentat, nici nu m-am gândit că nu se votează la Consulat, așa că am mers la cea mai apropiată secție de votare. Era în jurul orei 20:00 (n.red. sâmbătă), am intrat în secția de votare cu mama. Eram doar noi două și cei din secție în jur de 10 persoane, super organizați. Au scanat buletinul, am semnat pe tabletă, am primit buletinul de vot și ștampila. Am votat în doar câteva minute, a decurs perfect, când plecam de la secție a mai venit o familie cu doi copii. Sper ca azi (n.red. duminică) să nu fie puhoi de oameni la secțiile de votare, cei din secție au spus că se așteaptă la multă lume. Vineri și sâmbătă nu au fost exagerat de mulți oameni la vot” – Andreea, clujeancă în Barcelona

Un clujean care locuiește de mai bine de un deceniu în Italia și care nu a ratat niciodată șansa să voteze, a făcut o comparație între aceste alegeri și cele din mai.

„Organizarea a fost foarte bună în acest an. Au fost patru secție de votare pe o rază de 50 de kilometri. La fiecare secție erau 4 persoane care dădeau ștampilele. Și 8 cabine de vot. La alegerile anterioare au fost doar 2 secții de votare pe o rază de 100 de kilometri. Am fost foarte bine informații. S-a spus în presă, am primit și pliante. Am fost anunțați că sunt 3 zile pentru vot, orarul și secțiile de votare. Totul a fost mult mai bine organizat în comparație cu alegerile din mai, spre exemplu. Atunci, am mers să votez la Ravena la ora 11. La ora 14:20 am fost anunțați că nu mai au conexiune la internet și nu mai putem vota. Stătusem trei ore la rând și am fugit la cea mai apropiată secție de vot, aflată la 50 de kilometri distanță. Am stat și acolo la coadă. Am reușit să votez la ora 20:30, după 9 ore. Acolo au fost și probleme cu buletinele de vot. Ștampila secției fusese pusă pe prima pagină și atunci se anula buletinul de vot”, a explicat Ciprian Popa.

Laura G. locuiește în Irlanda de câțiva ani și a mărturisit că nu a stat nici măcar o secundă la coadă de această dată.

„Am fost vineri seara, după ce am ieșit de la muncă. Nu s-a mai organizat la ambasadă, ci la Arena. Foarte multe secții și cabine de votare, n-am stat la coadă nicio secundă. Am intrat, am votat, am ieșit”, a spus tânăra.

Ștefania Suciu s-a mutat cu întreaga familie în Statele Unite ale Americii în urmă cu mai mulți ani. Cu toate acestea, se gândește cu drag la România, așa că merge să își exercite dreptul la vot de fiecare dată.

„De fiecare dată când se votează și avem noi opțiunea de vot aici în State, ne prezentăm. În ceea ce privește timpul de așteptare, fiindcă-mi este în memorie foarte bine ultima dată când am fost la vot, am stat cam o oră la coadă și foarte mult a durat scrisul adresei și CNP-ul, probabil cam o oră și 2- cu totul. Ieri, trebuie să admit, am avut o experiență foarte frumoasă. Am intrat și am ieșit în mai puțin de trei minute. Au scanat pașapoartele și nu era coadă deloc. La sfârșit copilașii mei au și primit ceva bomboane de ciocolată, care a făcut experiența să fie și mai dulce. Ne dorim și noi din tot sufletul o schimbare în bine în țara noastră scumpă și dragă. Și încercăm să ne educăm și copilașii în așa fel încât să le dezvoltăm spiritul civic”, a explicat Ștefania.