Ninel Peia, candidatul dispărut, a mers la Putna să se roage înainte de alegeri

„Eu am mers la Mănăstirea Putna pentru a lua binecuvântarea părintelui pentru a merge mai departe în această luptă prezidenţială. Fără Binecuvântarea părintelui, aş fi renunţat. Părintele mi-a dat aseară binecuvântarea. Voi continua şi voi merge mai departe. Nu am dispărut. Am mers la mănăstire să mă rog şi să cer binecuvântarea părintelui stareţ”, a declarat Ninel Peia.

Polițiștii clujeni au fost sesizați despre dispariția lui Peia de către Serviciul de Protecție și Pază (SPP). Candidatul la președinție din partea PNR ar fi fost văzut ultima dată în cursul nopții de miercuri spre joi, la ora 01:17 pe camerele de supraveghere ale hotelului în timp ce părăsea clădirea.