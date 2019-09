OPINIE. România durabilă este România industrializată

Am sentimentul că anul acesta clopoțelul a sunat mai tare la începutul școlii, când aproape 6500 de copii au intrat în clasele din sistemul liceal de tip dual. Presă nu a acoperit deloc știrea asta, preferând să relateze despre liceele de fițe din centrul metropolelor și despre toaletele din fundul curților școlilor rurale. Iată că trece pe neobservate singură mare reforma din educație din ultimii 30 de ani, una care, în același timp, educa și oferă o carieră sigură: ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL. Asta se întâmplă cu mare întârziere de la aprobarea legii date în 2012 și numai după ce a luat avant o inițiativa privată, conceptul “școală fără șomeri” a lui Cornel Berta Hanganu. Presați de nevoi, din ce în ce mai mulți industriași au renunțat la festivistul “cel mai de preț capital este resursă umană”, pentru simplu motiv că n-o găseau, și s-au pus pe treaba, investind în oameni încă de pe băncile școlii, utilizând propriile resurse. Astfel că împins din spate sistemul public a fost obligat să accepte să accelereze implementarea acestui tip de învățământ.

Un calcul simplu arată că o clasa cu 15 copii (care este minimumul legal), pentru fiecare plătindu-se o bursă 200 lei statul + 500 lei compania (200 minim), costă angajatorul pe durata celor trei ani ai ciclului dual mai puțîn de 200 mii lei. O investiție neglijabilă în raport cu oportunitatea de a motiva, educa și la final angaja mii de tineri care altfel au mult mai puține șanse de a-și făuri o carieră. Orice industriaș care are o fabrică de minim 100 de angajați are toate motivele să facă această investiție dacă vrea continuitate în afaceri. Nu există rațiuni serioase de îngrijorare asupra faptului că absolvenții nu vor rămâne acolo unde și-au făcut practică. Trei ani e timp suficient că să cunoască și îndrăgească jobul și angajatorul. În plus, cu cât vor trece mai multe generații se vor pregăti mai mulți tineri calificați astfel că oferta de forță de muncă va fi mai largă. Și de ce nu, putem privi lucrurile alfel: 100% din absolvenții de învățământ dual au o oferta de angajare la sfârșitul stagiului; câți dintre absolvenții facultăților “fabrici de diplome” se pot laudă cu așa ceva?

Nouă din zece știri economice sunt despre tranzacții cu mall-uri, clădiri de birouri și cartiere rezidențiale care se ridică mândru în locul vechilor fabrici comuniste, acum demolate – 7000 de fabrici au fost închise și demolate în ultimii 20 de ani, inhibând cultură de manufactură la români.

Nouă din zece știri financiare sunt despre deficite, cel mai amenințător rămânând cel referitor la deficitul de balanță comercială, care crește pentru că totul vine din import.

Nu degeaba țările puternic industrializate sunt cele care au bani pentru sănătate, educație și infrastructură, au un grad redus de îndatorare și o economie durabilă, fără deficite, chiar dacă nu au cele mai mari creșteri economice. Investiția în educația copiilor care urmează cursurile în sistem dual ne schimbă în totalitate viitorul, rezolvand în același timp problema educației, a crizei forței de muncă și a deficitului industrial.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj