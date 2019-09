O tânără arhitectă din Cluj a ajuns să lucreze cu un american la un proiect inedit în SUA

Melrose este un oraș situat în zona metropolitană a Greater Boston din județul Middlesex, Massachusetts, Statele Unite. Acolo a ajuns tânăra Diana Matei, unde lucrează alături de arhitectul local Jay Bradley la construcția unei case cu sustenabilitate pasivă. Ce este o casă pasivă? Un standard de construcție care este cu adevărat eficient din punct de vedere energetic, confortabil, accesibil și ecologic în același timp.

Fenomenul Transilvania

Tânăra acolo a atras atenția unui ziar local pentru care a povestit prima ei întâlnire cu Statele Unite ale Americii. Întâmplarea a făcut ca Diana Matei să ajungă în Melrose chiar de Halloween. În momentul în care copiii din zonă au auzit că e din Transilvania, a fost o încântare pentru ei, mai ales că auziseră de acest loc „plin de vampiri” din desenele animate, dar nu credeau că există cu adevărat.

Diana a mărturisit pentru publicație despre impresia greșită pe care americanii o au despre România, respectiv Transilvania.

„Multă lume se gândește la Transilvania și la Dracula (n.red când aud de România. Unii poate se gândesc la Nadia Comăneci. Poate ce nu înțeleg ei este locul unde se află România pe hartă. Se afla în Europa de Est. Este o țară care a crescut mult de la căderea comunismului. Însă istoria țării noastre începe în urmă cu mai bine de 2.000 de ani. Toată lumea voia să ne cucerească. Dar noi nu am încercat să cucerim pe nimeni”, a explicat tânăra.

Diferențe culturale

Diana Matei apoi a trecut să vorbească despre ce știe ea mai bine, adică arhitectură. Astfel a exemplificat câteva diferențe între arhitectura de la noi din țară și cea din America.

„Când am absolvit facultatea de arhitectură, m-am specializat și am aplicat pentru voluntariat la Habitat for Humanity care era dedicat realizării de proiecte de construcție rezistente și pasive. Prima diferență pe care am observat-o când am ajuns aici a fost că oamenii nu sunt atât de preocupați de case pasive și de sustenabilitate. Așa că am fost foarte fericită să aflu că Jay va construi prima casă de acest fel din zonă. Din punct de vedere arhitectural, nu se poate compara. Este diferit în Europa și în SUA, iar această diferență cred că se datorează istoriei Europei. Bazele și principiile sunt la fel pentru că fiecare etapă arhitecturală a fost inspirată de timpuri diferite. O țară începea o etapă și apoi o altă țară din Europa o ducea înspre un alt stil. Aici, pentru că America este mai tânără, oamenii au avut de unde alege. Nu a fost un trend specific pe care să îl urmeze. Așa că aici este un stil mult mai practic”, a mărturisit arhitectul.

Jay Bradley, colegul ei arhitect, a mărturisit pentru publicație că Diana deja s-a „americanizat” pentru că a văzut filmul Star Wars pentru prima dată.