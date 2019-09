Doi cercetători români publică rezultate excepționale privind schimbările nivelului oceanului planetar

Studiul inițiat de Oana Dumitru (prim autor), doctorand la Universitatea South Florida (absolvent și fost colaborator al UBB), şi de Bogdan P. Onac (autor corespondent), profesor la Universitatea South Florida (și profesor asociat al UBB), a fost realizat în colaborare cu cercetători de la University of New Mexico, Universitat de les Illes Baleares și Columbia University şi publicat în ultimul număr al revistei Nature, una dintre cele mai importante publicaţii ştiinţifice din lume.

Cercetătorii au descoperit că, în urmă cu 3 milioane de ani, nivelul apei mărilor era cu aproximativ 16 metri peste cel înregistrat în prezent, fapt care poate sta la baza predicțiilor legate de evoluția posibilă pentru perioada viitoare.

„Noi putem și trebuie să folosim experiența perioadelor calde din trecut pentru a ne pregăti pentru ceea ce va urma și pentru a face predicții care să ne ajute să răspundem încălzirii globale din prezent”, afirmă prof. Bogdan P. Onac, precizând că „în condiţiile în care peste o treime din populaţia globului trăieşte la mai puţin de 50 de kilometri de o mare sau de un ocean, chiar şi creşteri de o jumătate de metru sau un metru devin problematice”.

Potrivit autorilor studiului, reconstituirea nivelului mării din anumite perioade din trecut în care temperaturile globale au fost mai ridicate decât în prezent pot ajuta specialiştii să estimeze cât de repede şi cât de mult va creşte nivelul mării în viitor.



„Noi am realizat aceste reconstituiri utilizând un tip de speleoteme (stalagmite, stalactite etc.) cu morfologie distinctă care se formează doar în peşteri litorale. Am colectat astfel de speleoteme din peştera Artà situată în Nord-Estul insulei Mallorca (Spania). Fiind localizată la mai puţin de 100 m de ţărmul Mediteranei, această peşteră a fost inundată în trecut de fiecare dată când a crescut nivelul mării. Fiecare stagnare a apei mării la un anumit nivel pentru cel puţin câteva sute de ani a lăsat “urme” în peşteră, respectiv repere morfologice”, a adăugat prof. Bogdan P. Onac.