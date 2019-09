Dohotaru nu se lasă intimidat de „bani și legături”. A cerut numele proprietarilor de la Tarnița

„Poluarea de la Tarnița e posibilă pentru că statul nu slujește interesul public întrucât e capturat de interese private, de milionarii de carton ai tranziției. La Tarnița sunt destui proprietari onești pe care îi știu, dar alții își bat joc de apa din care bem, ghiolbani cu bani, alții conectați politic sau ei înșiși politicieni. Corupătorii acestui stat devenit corupt și incompetent deversează fecale, poluează cu skijeturi și fac zgomot cu ele, plus party-uri până dimineața pe pontoane. Sunt și alții care fac afaceri nefiscalizate și profită de lipsa de vigilență a autorităților care ar trebui să interzică ambarcațiunile motorizate și construcțiile ilegale care restricționează accesul la apă. De aceea, am cerut de la trei primării din zona Tarnița care e lista proprietarilor și alături de jurnaliști, activiști și rezidenți să le verificăm conexiunile pentru a înțelege de ce o minoritatea avută, zgomotoasă, de pe lac poluează o majoritate tăcută de clujeni, dar cu mai puțini bani. Că despre asta e vorba, ei cred că dacă au bani și influență pot să facă orice! Mi se spune: Sunt cu tine, dar nu o să reușești, proprietarii au bani și legături. Să nu renunțăm așa ușor, mai ales că petiția SOS Tarnița se îndreaptă spre 6.000 de semnatari”, a explicat Adrian Dohotaru.

Astfel, deputatul clujean a trimis o cerere către primăriile Râșca, Mărișel și Gilău prin care a cerut numele proprietarilor din zonă.

„Cer să ne nominalizați care dintre proprietarii de la Tarnița are contract de salubrizare și cine nu are. Lista proprietarilor e importantă pentru a verifica ulterior prin Garda de Mediu și cine deversează fecale în apa pe care o bem prin fosele septice care ajung în lac. Numele proprietarilor este relevantă și pentru a verifica ulterior, prin instituțiile abilitate, legalitatea construcțiilor, a gardurilor care blochează accesul public prin lege la lac, dar și cine are pontoane ori bărci motorizate. În plus, cer autorizațiile de funcționare emise de primăria dvs. pentru societățile comerciale pentru că s-au deschis mai multe afaceri care desfășoară activități pe lac și în apropiere, de la închiere de skijeturi, la terase, inclusiv pe pontoane care desfășoară party-uri regulate într-o zonă protejată”, a scris Dohotaru în cerere.