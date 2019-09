Drama unei mame abuzate care vrea să își crească fetița singură departe de bătăile tatălui

Diana și Marius au trăit o poveste de dragoste care a culminat cu nașterea unei fiice superbe. Acum, tânăra se luptă în instanță pentru a dobândi custodie exclusivă asupra copilului. Spune despre tatăl copilului că ar fi betiv și drogat, violent, motiv pentru care a cerut și obținut două ordine de protecție împotriva lui. Crede că dacă custodia va rămâne comună, fetița sa de 2 ani va fi în pericol. Cu toate acestea, judecătorii au decis, în primă instanță, ca cei doi foști iubiți să își crească împreună copilului. Decizia nu este definitivă și Diana speră ca în apel judecătorii să decidă că merită să-și crească singură copilul.

Dată cu capul de pat, lovită și amenințată. Primul ordin de protecție

Diana cu Marius locuiau împreună într-un apartament în Gheorgheni. În noaptea de 2 spre 3 februarie 2017, Diana s-a trezit în apartament cu iubitul băut. Tânără era însărcinată în 4 luni la acea dată.

Tânăra a povestit că i-a solicitat acestuia să doarmă în altă cameră pentru că nu poate dormi, iar acesta a dat-o cu capul de pat, a lovit-o și a vrut să o ardă cu țigara.

Procurorii au susținut că bărbatul a fost violent fizic și psihic cu aceasta, a prins-o de gură, a pleznit-o peste gură, a amenințat-o dându-i peste gură. Prin faptul că acesta a lovit ușa cu picioarele, procurorii au susținut că s-a exercitat și violență psihică asupra femeii.

Temându-se că va pierde sarcina, tânăra s-a mutat din domiciliul pe care îl împărțea cu Marius în chirie.

În noaptea de 18 spre 19 februarie 2017, Marius a apărut la noua adresă a tinerei, “în stare de ebrietate și sub influența stupefiantelor, a spart ușa de la intrare și a intrat în locuința femeii cu forța”, susțin polițiștii. A lovit-o de mai multe ori în zona feței și pe corp și a strâns-o de gât, amenințând-o.

“Pârâtul i-a aruncat o cană de apă în față, iar apoi a lovit-o cu cana în cap. Pârâtul a continuat să o jignească și să-și bată joc de ea și după intrarea Poliției”, spun procurorii.

În februarie 2017, judecătorii de la Judecătoria Cluj-Napoca au emis un ordin de protecție.

Mama Dianei povestește că în septembrie 2017, după primul ordin de protecție care stipula că Marius nu are voie să se apropie la mai puțin de 50 de metri de tânără, bărbatul le-a bătut la ușă.

„Fiica mea l-a rugat să aștepte două minute până se schimbă și o îmbracă pe fetiță, moment în care a devenit agresiv, a bruscat-o și i-a smuls cu forța fetița din brațe, iar aceasta a început să plângă. Fetița era dezbrăcată. Eram pe coridor, iar nepoata plângea și se zbătea, iar el urla și o ținea cu forța. Acesta s-a închis cu fetița în cameră și chiar dacă fetița plângea, a început să urle să ieșim afară din casă. Fiica mea a luat telefonul, iar în momentul în care a sunat la poliție a plecat”, spune femeia.

Al doilea ordin de protecție și cererea unei custodii exclusive a copilului

Ulterior, în februarie 2018, tânăra a înregistrat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca un alt dosar având ca obiect un ordin de protecție împotriva pârtului, cerere admisă de magistrați. Acest al doilea ordin prevedea că Marius nu se poate apropia la o distanță mai mică de 100 de metri de Diana, de locuința acesteia și că nu poate lua legătura cu ea nici telefonic, nici prin orice alt mijloc.

“Inculpatul, profitând de împrejurarea că ușa de acces era închisă, dar neasigurată, a pătruns fără drept în locuința persoanei vătămate și a abordat-o deși, conform ordinului de protecție emis de Judecătoria Cluj-Napoca în sarcina inculpatului a fost instituită interdicția de a nu se apropia de persoana vătămată sau de locuința acesteia la o distanță mai mică de 50 metri pe durata unui termen de 6 luni”, au susținut procurorii la acea dată.

Lupta din justiție

Tot în februarie 2018, Diana s-a adresat Judecătoriei Cluj-Napoca unde a cerut exercitarea autorității părintești în mod exclusiv și obligarea pârâtului la plata pensiei de întreținere.

La dosar există mărturia fostei prietene a lui Marius, care s-a ales cu maxilarul rupt după ce acesta a bătut-o.

“Relația a încetat în principal din cauza violenței pârâtului care m-a lovit având maxilarul rupt, fiind necesar să stau în spital o lună și jumătate. El a vrut să mergem în club, dar l-am refuzat. Când s-a întors acasă, pe fondul consumului de alcool și cred eu și a altor substanțe, acesta m-a lovit. Până la acel moment nu au existat violențe fizice între noi, doar verbale. Știu că pârâtul fuma și alte substanțe decât țigări normale, acest consum începând în primăvara lui 2015, cu câteva luni înainte de incident, justificându-se prin aceea că nu poate dormi, că nu poate trece prin sesiuni fără să fumeze. Știu că era vorba de alte substanțe pentru că vedeam efectele, îi cădeau pleopele, era ca o legumă, orice spuneam el râdea”, povestește Lavinia, fosta prietenă a lui Marius cu care a avut o relație de 6 ani.

Fuma marijuana?

Un coleg de muncă cu Marius a fost chemat ca martor și a recunoscut că acesta consuma alcool și fuma marijuana.

“Îl știu pe pârât de un an, nu consuma în mod obișnuit alcool, ci doar la evenimente, fumează țigări și până în urmă cu un an fuma și alte substanțe, gen marijuana. Știu asta pentru că am consumat împreună, dar ne-am lăsat împreună. Aceste substanțe nu dau o stare de violență, ci de relaxare. Pot spune despre pârât că este o fire explozivă, se ambalează tare când e vorba de fiica lui, dar în rest e un bun coleg”, a spus acesta.

Marius: “Diana are o imaginație maladivă”

În instanță, Marius a susținut că nu este adevărat că ar fi o fire violentă sau că ar consuma des băuturi alcoolice sau alte substanțe, ci “consumă băuturi alcoolice la intervale și în cantități normale, se enervează foarte rar, numai dacă este provocat”.

„Cauza unor așa zise violențe care au stat la baza emiterii ordinelor de protecție au fost speculate și provocate cu premeditare de reclamantă care deseori are anumite manisfestări, inclusiv o imaginație maladivă”, a susținut Marius.

Judecătoare: Nu există niciun risc pentru minoră

Judecătoarea Monica Nicoară de la Judecătoria Cluj-Napoca a susținut că nu există vreun risc pentru minoră, “nici un interes material important, social sau moral ce ar putea fi vătămat prin exercitatea în comun de către ambii părinți a autorității părintești asupra minorei”. De asemenea, a stabilit ca minora să aibă domiciului la locuința mamei și l-a obligat pe tată la plata unei pensii de întreţinere lunare în cuantum de ¼ din veniturile nete realizate şi până la majoratul fetei.

„Aceasta în condițiile în care nu a fost probat faptul că pârâtul ar fi manifestat orice formă de violență față de minoră care să justifice excluderea sa de la exercitarea ansamblurilor drepturilor părințești. Nu există dovezi că minora ar fi asistat la incidente între părinți, cu excepția aplicării de către pârât de lovituri asupra ușii apartamentului, dar în privința acestui eveniment nu există probe din care să reiasă că minora ar fi fost tulburată sau afectată în vreun fel. Din raportul de evaluare pârâtul a încetat consumul de alcool și de alte substanțe. Într-adevăr, pârâtul a avut un comportament agresiv la adresa reclamantei pe care l-a recunoscut inclusiv în cadrul ședințelor de consiliere psihologică, dar acest comportament nu s-a extins și în relația cu minora. Ținând cont că pârâtul nu mai consumă droguri sau alcool, că acesta este interesat de creșterea, educarea, întreținerea fiicei sale se poate considera că există motive temeinice de exercitare în comun și în mod egal de către ambii părinți a autorității părintești”, se arată în hotărârea Judecătoriei Cluj-Napoca.

Mai mult, judecătoare a stabilit că până la vârsta de 2 ani, tatăl are dreptul de a vizita minora în prezența mamei (în prima şi a treia săptămână din fiecare lună într-un loc neutru, în prezența mamei, ce poate fi însoțită de o altă persoană de încredere), iar după această vârstă poate sta cu fiica fără ca mama să fie prezentă (în prima şi a treia săptămână din fiecare lună fără prezența mamei, cu obligația pentru pârât de a lua minora de la locuință și de a o duce înapoi la sfârșitul programului)

Ce spune Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor

“Se consideră motive întemeiate pentru ca instanța să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte alcoolismul, boala psihică, dependența de droguri a celuilalt părinte, violența față de copil sau față de celălalt părinte, infracțiuni de violență precum și orice alt motiv legat de riscurile pentru copil”.

În aprilie 2019, procurorii l-au trimis pe Marius în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu și nerespectarea hotărârilor judecătorești.

“A venit beat la întâlnirea cu copilul și m-a înjurat”

Diana a făcut apel împotriva hotărârii Judecătoriei Cluj-Napoca și între timp s-a conformat deciziei Judecătoriei Cluj-Napoca.

“Prima instanță a stabilit un program de vizită a celor doi, a dat curs dispozițiilor instanței și s-a prezentat cu fetița pentru a se desfășura programul de vizită. La momentul întâlnirii în data de 16 februarie 2019 dintre mamă, fetiță și tată în biroul unui executor judecătoresc s-a putut constata de toți participanții că bărbatul emana halenă alcoolică în preajma fetiței cu toate că era dimineața la ora 10.00 (…) La o altă întâlnire, tatăl minorei a manifestat un comportament violent în prezența fiicei începând să strige și să injure folosind cuvinte de genul «nebună», «du-te dracului», comportament aflat în contradicție cu necesitatea ca minora să aibă premisile unei dezvoltări emoționale sănătoase. Ulterior acestei întâlniri, bărbatul a fost sancționat contravențional de Poliție”, se arată în documentele depuse la instanța de apel.

Avocata Dianei susține că soluția primei instanței este doar “expresia unui compromis făcut în dezavantajul fetiței”.

“După împlinirea vârstei de 2 ani de către minoră perspectiva lăsării fetiței cu acesta fără prezența mamei devine sumbră, mai ales că tatăl nu îi cunoaște nicio componentă a programului de masă, preferințe alimentare, de comportament. Nu există nicio garanție că manifestările agresive ale acestuia nu se vor raporta și la fetiță, mai ales din dorința de a se răzbuna pe mama (…) Al doilea ordin de protecție s-a emis pentru acte de agresiune din februarie 2018, în contextul în care s-ar fi derulat o aparentă consiliere psihologică ceea ce demonstrează ori lipsa de sinceritate a bărbatului în fața psihologului ori superficialitatea acestor pretinse ședințe. Nu există niciun indiciu veritabil că acesta și-a înțeles comportamentele agresive ori că le-ar putea stăpâni pe viitor în condițiile în care și mergând la psiholog a continuat să fie agresiv și a încălcat ordinul de protecție, motiv pentru care a fost și reținut pentru 24 de ore”, mai arată avocații Dianei.

Diana susține că în apel, judecătorii Tribunalului Cluj i-au respins toate probleme (interogatoriul ei, evaluarea psihiatrică a fostului iubit, evaluarea psihologică a interacțiunii părinte - minor, interogatoriul martorilor, probe noi aduse la dosar în urma încălcării ordinului de protecție de nenumărate ori).

Femeia spune că nu mai are încredere în sistemul de justiție și se teme că va trebui să împartă custodia fetiței cu tatăl agresiv. Mai mult, o judecătoare din completul care trebuia să judece apelul s-a abținut fără a-și motiva decizia, fiind înlocuită cu altă judecătoare.

Protecția Copilului tace!

Tânără susține că a cerut Protecției Copilului Cluj ajutor pentru consiliere și sprijin, dar și pentru decăderea din drepturile părintești ale bărbatului, dar a fost refuzată.

Dacă există motive temeinice că viața și securitatea copilului sunt primejduite în familie, sesizați DGASPC Cluj, iar reprezentanții noștri vor vizita copilul la locuința lui pentru a se informa despre felul în care acesta este îngrijit. În ceea ce privește acordarea de consiliere și sprijin, vă informăm că în cadrul Primăriei Cluj-Napoca există un serviciu de specialitate în acest sens și anume Direcția de Asistență Socială și Medicală. Având în vedere că decăderea din drepturile părintești este o sancțiune civilă gravă, trebuie aduse dovezi concludente în acest sens”, susține Daniel Tămaș, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.