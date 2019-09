Untold şi Electric Castle, în topul celor mai populare festivaluri. 9 din 10 români au auzit de aceste evenimente

Într-un studiu sociologic, privind profilul participanţilor la cele mai importante evenimente muzicale care au loc în România, festivalurile de la Cluj se situează pe primele locuri.

În studiul realizat, datele sunt analizate strict din punctul de vedere al consumatorului de eveniment, fiind luate în caldul vârsta preponderentă a participanţilor, venitul, statutul marital, nivelul de notorietate al respectivului eveniment şi alte aspecte. Starcom a analizat toate aceste segmente fără a ţine cont de genul de muzică din cadrul respectivelor manifestări.

Potrivit rezultatelor aceluiaşi studiu, pe primul loc în topul celor mai populare festivaluri în rândul populaţiei urbane se află Untold de la Cluj-Napoca (92%) şi Neversea de la Constanţa (87%), nouă din 10 români declarând că au auzit de aceste evenimente.

În clasament urmează Electric Castle, organizat la Castelul Bánffy din comuna Bonţida, judeţul Cluj (79%), iar de Summer Well şi de Festivalul Internaţional "George Enescu" au auzit şase din 10 români.

Din punct de vedere al participării la festivaluri, primele trei poziţii sunt ocupate de aceleaşi manifestări, Untold, Neversea şi Electric Castle.

Festivalul Untold s-a desfăşurat în perioada 1-4 august la Cluj-Napoca şi a ajuns la cea de-a cincea ediţie. An de an, festivalul Untold este unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa. La cea de-a cincea ediţie a festivalului, peste 372.000 de participanţi veniţi din întreaga lume au trăit emoții incredibile și experiențe unice în tărâmul Untold alături de peste 200 de artiști, dintre care cei mai așteptați au fost Robbie Williams, Armin van Buuren, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike, Steve Aoki.

Reamintim că Armin van Buuren a lansat în weekend videoclipul piesei "Something Real", piesă care a fost imnul oficial al ediției din 2019 a festivalului Untold. Videoclipul a fost filmat în întregime la Cluj-Napoca și la festivalul Untold, în timpul show-ului unic pregătit pentru ediția din acest an. Artistul a făcut chiar și o preselecție pentru personajele care apar în videoclip și a venit cu propria echipă de filmare și de producție.

Armin van Buuren a legat încă de la prima ediție a festivalului o prietenie frumoasă și o conexiune unică cu fanii Festivalului Untold. De la an la an, a crescut publicul care îl așteaptă în fața scenei, au crescut emoțiile atât pentru fani cât și pentru artist, dar au crescut și orele show-ului său, fiind de departe cele mai lungi set-uri puse pe scena unui festival din lume.

Electric Castle a avut loc între 17 și 21 iulie la Castelul Banffy de la Bonţida. Printre headlinerii celei de-a şaptea ediţii a Electric Castle s-au numărat Florence and The Machine, Limp Bizkit, Nils Frahm, Thirty Seconds To Mars, Bring Me The Horizon, dar şi artişti români sau trupe precum Loredana, CTC, Şuie Paparude, Grimus, Moonlight Breakfast sau The Mono Jacks. Peste 150.000 de persoane au luat parte la în acest an la Electric Castle.