Nasra se alătură lui Dohotaru pentru eliminarea bărcilor cu motor de pe Tarnița

Nasra a explicat într-un comunicat de presă că primele semnale de alarmă au fost trase de senatorul Alexandru Cordoș şi deputatul Aurelia Cristea, în legislatura trecută (2012-2016), apoi în 2018 deputatul a reluat subiectul, în 27 iunie 2018 interpelând ministrul apelor si pădurilor, senatorul Ioan Deneş, cu această speţă (http://www.cdep.ro/interpel/2018/i4855A.pdf).

Răspunsul ministrului a fost următorul:



"Referitor la întrebarea nr. 4855A/2018, înregistrată la Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul sub nr. 8842/28.06.2018, transmisă spre soluţionare Ministerului Apelor şi Pădurilor, înregistrată sub nr. 11360/02.07.2018, ca urmare a analizării cu factorii implicaţi a aspectelor care fac obiectul întrebării dumneavoastră, vă facem cunoscut urmatoarele:

- Lacurile de acumulare Tarniţa şi Fântânele sunt în administrarea S.C. Hidroelectrica S.A., Sucursala Hidrocentrale Cluj. Pe lângă folosinţa hidroenergetică, aceste acumulari mai au ca folosinţe atenuarea de viituri, asigurarea debitului minim aval de baraj şi captări secundare, alimentarea cu apa (din acumularea Tarniţa), agrement şi sport;

- În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României, lacurile de acumulare Fântanele şi Tarniţa sunt menţionate ca lacuri interioare pe care se poate desfăşura navigaţia;

- Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Transporturilor îşi exercită rolul de autoritate competentă privind activităţile de reglementare, autorizare, coordonare, inspecţie, control, supraveghere şi certificare ale infrastructurilor de transport naval, ale mijloacelor de transport naval, ale activităţilor conexe a personalului care efectuează aceste activităţi;

- Pentru lacurile de acumulare Tarniţa şi Fântânele nu au fost solicitate şi nu s-au eliberat de către Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa acte de reglementare pentru amenajări pentru navigaţie;

- Întrucât din ambele lacuri de acumulare, direct din acumularea Tarniţa şi indirect din acumularea Fântânele, sunt asigurate volume de apă pentru alimentarea cu apa a populaţiei şi industriei, Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa a susţinut încă din anul 2009 că pe cele doua acumulări Tarniţa şi Fântânele să fie permisă numai navigarea cu ambarcaţiuni fără motor;

- Atât Ministerul Apelor şi Pădurilor, cât şi Administraţia Natională ”Apele Române” au susţinut şi susţin în continuare modificarea Hotărârii Guvernului nr. 665/2008 pentru eliminarea de pe lista căilor navigabile interioare a acumulărilor Tarniţa şi Fântanele sau navigaţia cu ambarcaţiuni fără motor sau cu motoare electrice.

Având în vedere că aceste acumulări nu sunt în administrarea Administraţiei Naţionale ’’Apele Române", pentru rezolvarea problemei este necesară implicarea S.C. Hidroelectrica S.A. şi a Ministerului Transporturilor".



Între timp, având în vedere numeroaselor plângeri de la clujenii din zonă, în ultima lună, la Instituția Prefectului - Județul Cluj a fost organizată o şedinţă de lucru, care a avut ca temă evaluarea și rezolvarea problemelor de legalitate privind navigația pe lacurile de acumulare și cursurile de apă din zona montană a județului Cluj. La ședință au participat, prefectul Ioan Aurel Cherecheș, subprefectul Ioan Alin Danci, reprezentanți ai Apelor Române, I.P.J. Cluj, ISU Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj, precum și ai Autorității Navale Române – Oficiul de Căpitanie Dej.

„Apoi, după ce am constatat că la prima întrebare am omis un aspect important, faptul că lacurile de acumulare Tarniţa şi Beliş-Fântânele sunt considerate arii protejate de avifaunistică, rezervaţii naturale, am reluat corespondenţa oficială, adresând următoarea întrebare domnilor Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, Niculae Bădălău ministrul economiei, Ioan Deneş, ministrul apelor şi pădurilor:

Lacul Tarniţa a fost declarat ARIE NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES JUDEŢEAN încă din anul 1994, prin decizia Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean Cluj, iar lacul Beliş-Fântânele este inclus în SITUL NATURA 2000 APUSENI şi în ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES NAŢIONAL „Parcul Natural Apuseni”. În mod firesc, pe cele două lacuri folosirea bărcilor cu motor nu ar trebui permisă.

În ultimele săptămâni, mai mulţi clujeni au semnalat excesele unor proprietari de cabană din zona Tarniţa, reclamând organizarea unor evenimente fără autorizaţii şi folosirea ambarcațiunilor motorizate, de la hidroavioane, la skijeturi, bărci și pontoane cu motor.

Având în vedere numeroasele reclamaţii şi articole de presă pe acest subiect, cât şi întrebările şi interpelările depuse de parlamentarii Clujului în ultimii ani, vă solicit răspuns în scris la următoarele întrebări:

1. Care este punctul de vedere al Hidroelectrica S.A. (societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat în autoritatea Ministerului Economiei) şi al Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”, instituţie aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor) cu privire la folosirea ambarcațiunilor motorizate, de la hidroavioane, la skijeturi, bărci și pontoane cu motor pe lacurile Tarniţa şi Beliş-Fântânele?

2. Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 665/2008 care stabilește căile navigabile interioare ale României, „supraveghează și controlul navigaţiei pe căile navigabile interioare ale României se exercită de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Româna, în conformitate cu legislația în vigoare” îi solicit minstrului transporturilor, dl. Răzvan Cuc, răspuns în scris la următoarea întrebare: Care este punctul de vedere al ministerului în această speţă şi dacă consideraţi utile modificări, completări la Hotărârea de Guvern nr. 665/2008 care stabilește căile navigabile interioare ale României?”, a explicat deputatul.

De asemenea, Horia Nasra a acceptat invitaţia lui Adrian Dohotaru de a semna o interpelare similară, unde reprezentanţi ai parlamentului din toate partidele au răspuns favorabil demersului nostru.



„Prin intermediul acestei interpelări i-am solicitat domnului ministru scoaterea lacului Tarnița dar și a lacului Beliș-Fântânele, de pe lista lacurilor navigabile din România”, a concluzionat Nasra.