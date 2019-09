Tramvai sau metrou în Sopor? “Clujul are nevoie urgent de infrastructură”

Primarul anunță la radio metrou în Sopor, dar e totuși hilar că acest detaliu nu se regăsește în tema de concurs a cartierului Sopor, atrag atenția ecologiștii.

Reprezentanții Societății Organizate Sustenabil (SOS) Parcul de Est consideră binevenită ideea construcției unei viitoare linii de metrou în Cluj-Napoca, dar atrag atenția că orașul are nevoie de infrastructură acum și sugerează o variantă mai ieftină și mai rapidă pentru conectarea cartierelor orașului - extinderea liniilor de tramvai.

„Ideea construcției unei linii de metrou la Cluj-Napoca este binevenită, dar este un demers ce se va întinde pe decenii. Orașul are nevoie urgentă de infrastructură, cu bani puțini și cu un termen rezonabil de implementare. De aceea, nu înțeleg de ce Primăria nu fructifică avantajul de a avea în oraș o rețea de linii de tramvai și nu se gândește să o extindă spre marile cartiere, având astfel posibilitatea de a le conecta cu gara centrală. În Europa există orașe care nu au avut niciodată tramvai, dar au luat hotărârea să construiască de la zero o astfel de rețea, un exemplu ar fi orașul Tours din Franța (vezi foto articol). Avantajele tramvaiului sunt evidente: este un mijloc de transport ecologic (cu racordare la rețeaua de curent națională și nu cu folosirea de baterii, ca în cazul autobuzelor electrice), de mare capacitate, ușor accesibil, modern, durabil și necesită o întreținere cu un cost mult mai mic față de autobuze sau metrou. În plus, încă există fonduri de la Uniunea Europeană pentru proiecte cu impact redus asupra mediului, pe care Primăria le-ar putea accesa, la fel cum a procedat cu ocazia modernizării actualei linii de tramvai”, susține Adrian Costina, președinte SOS.

Reprezentanții SOS apreciază că primarul declară “în sfârșit” că va face poarta necesară dinspre Sopor, “lucru pe care îl cerem prin campania SOS Parcul Est de ani de zile”, pentru ca rezidenții să nu mai ocolească minute bune, prin trafic auto, fără trotuar, până să ajungă în baza sportivă.

„Acest lucru e periculos mai ales pentru copii. Dar nu mai bine am da gardurile jos de la pârâul Becaș, oricum construite ilegal de Primărie, ca să facem mai multe punți spre baza sportivă și parcul Est propus de noi, plus alei pietonale de-a lungul apei?”,a adăugat Adrian Dohotaru, director executiv SOS.

Metroul clujean costă 1 mld. €

Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că implementarea metroului la Cluj va costa un miliard de euro. Vorbim de o linie de 16 kilometri între Florești și Podul Ira din Mărăști.

Clujul a lansat deja anunțul pentru licitaţia privind studiul de prefezabilitate al viitorului metrou, iar primarul Emil Boc a declarat că japonezii sunt interesați de construirea trenului subteran.

Viceprimarul Dan Tarcea a declarat că cele două investiții se ridică la peste un miliard de euro.

“Pentru trenul metropolitan estimarea noastră este 75 de milioane de euro, iar pentru metrou un miliard de euro. Nu știm dacă din cei 16 kilometri jumătate vor fi suprateran sau subteran. La Podul Ira va fi un nod intermodal, cel care se coboară din metrou poate să ia trenul până la aeroport (…) Va urma o linie de metrou care să vină din Gilău până la Podul Ira. La fel și linia de metrou se împarte în două. De la Florești până la Podul Ira, urmând ca într-o altă etapă să fie prelungirea din Florești în Gilău, urmând ca transferul călătorilor din Gilău și Florești să se facă cu autobuze”, a declarat Tarcea.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca

“Ne gândim pe viitor la extensia metroului și spre zonele de dezvoltare precum Sopor, Borhanci, alte soluții mai importante nu ai de mobilitate și trebuie să dai șansa de dezvoltare”.