Și-a început aventura vieții! Zoli a pornit la drum în călătoria de 7.000 km până în Tibet

Călătoria de circa 9 luni a început de la Aiud și va ține până în localitatea Zangla din ținutul Ladakh (India), cunoscut și sub denumirea de Tibetul Mic. Astfel, Zoltán va călca pe urmele marelui om de știință ardelean Kőrösi Csoma Sándor sau Alexander Csoma de Kőrös, așa cum este cunoscut de lumea științifică internațională. Acesta din urmă, mânat de dorința romantică de a descoperi ținutul de origine al maghiarilor, a ajuns până în Ladakh, unde a efectuat studii îndelungate în urmă cu două secole.

„Bagajul e gata. Cred că e rezonabil ca dimensiune, mai ales că e pentru o călătorie de mai mai multe luni. Un prieten zice că pornesc la drum nepregătit. Poate are dreptate, dar eu cred că viața nu urmează logica «cei pregătiți și prevăzători ajung la destinație», iar așa-numiții iresponsabili eșuează neapărat. Mă gândesc la pasagerii Titanicului, care, prevăzători, și-au luat bilet la cea mai sigură ambarcațiune existentă. Oricum ar fi, mâine (n.red. duminică), la ora asta, voi fi deja pe drum”, mărturisea, sâmbătă seara, Zoltán, inițiatorul „The Kőrösi Project – From Transylvania to Ladakh”.

Născut în actualul județ Covasna, satul Chiuruș, Kőrösi Csoma Sándor pornise la drum tot din Aiud, în noiembrie 1819, adică în urmă cu 200 de ani. Studiile sale s-au concretizat într-un dicționar tibetano-sanscrito-englez, o biografie a lui Buddha și o serie de tratate despre limba și cultura tibetană. Lumea științifică îl consideră fondatorul tibetologiei, iar buddhiștii îl venerează ca bodhisattva – ființă sfântă, deoarece prin activitatea sa a făcut accesibilă lumii întregi cultura tibetană și învățăturile lui Buddha.

„Kőrösi m-a fascinat încă de pe vremea copilăriei, când am citit o biografie de-a sa. Păcat că pe plaiurile sale natale este atât de puțin cunoscut. După cunoștințele mele, nu există nicio scriere în limba română accesibilă publicului larg. Poate o să-i scriu eu biografia în română. Dar, înainte, mai am de parcurs un drum de aproximativ 7.000 km”, afirmă Pengő Zoltán.

