Zsolt Bende Quartet (Ungaria) lansează ultimul lor material discografic “Cycle of change” printr-un turneu în România.

În pragul celei de-a 13-a ediții, Transilvania Jazz Festival are plăcerea de a găzdui importanți muzicieni de jazz ai momentului. Vă invităm la un concert de excepție, pe scena Sălii Radio, în 10 septembrie, începând cu ora 20.00, susținut de Zsolt Bende Quartet din Ungaria.

Zsolt Bende este chitarist și compozitor de jazz originar din Transilvania (România) și o figură de frunte pe scena maghiară de jazz contemporan. A studiat la Londra și la Berklee College of Music din Boston și a interpretat cu unii dintre cei mai solicitați muzicieni de jazz. Bende își conturează muzica unică și plină de culoare prin turnee ample în SUA, U.K. și Brazilia înainte de a se întoarce în Europa Centrală natală. În Anglia, împreună cu basistul britanic Arnie Somogyi, a înregistrat mai multe albume și ulterior a devenit membru fondator al trupei „Five Countries Trio” al lui Neil Yates. Bende este acum liderul propriului cvartet și tocmai lansează cea mai recentă înregistrare a sa, „Cycle of change”.

András Pecek Lakatos este un urmaș al strălucitei dinastii muzicale de sorginte romă din Ungaria. Fiind unul dintre cei mai buni bateriști din generația sa, el a câștigat competiția toboșarilor de jazz inițiată de Radio Ungaria în 2004 și mai târziu în acel an a fost primit cu largi aclamații la Festivalul de Jazz de la Londra. Lucrează cu numele fierbinți ale scenei muzicale maghiare, precum Kálmán Oláh, Mihály Borbély, Tony Lakatos și Robert Szakcsi Lakatos. Toboșarul poate fi auzit în foarte multe înregistrări.

György Orbán a început să cânte la chitară la vârsta de șase ani și a studiat muzica clasică până la optsprezece ani. Apoi a trecut la bas vertical, despre care susține ca i-a fost călăuză: „După ce am cântat la bas, am găsit adevărata mea cale către jazz”. De atunci, cântă cu cei mai mari muzicieni de jazz din Ungaria, alături de numeroși artiști internaționali precum Jimmy Wormworth, Ronnie Cuber, Tim Ries și Tony Lakatos în spații destinate muzicii de jazz, precum „Blue Note” și “Jazz Standard Clubs”, „Head Inn” din Pennsylvania, cunoscut și sub denumirea de Jazz Musicians Mecca sau la Detroit Jazz Festival.

Daniel Mester s-a născut la Budapesta/Ungaria, obținând o solidă educație muzicală clasică la chitară, clarinet și în teoria muzicii. Încă din primii ani, a câștigat numeroase competiții pentru copii. Mai târziu s-a orientat spre saxofon jazz și muzică de film. Educația sa solidă atât în ​​muzica clasică, cât și în jazz, gama largă de interes și experiențe muzicale i-au permis să-și dezvolte un vocabular compozițional bogat. Daniel a continuat studiile muzicale la Conservatorul din Amsterdam, unde a luat masterul, mai întâi în saxofon jazz, apoi în muzică de film. A apărut pe scenele a numeroase festivaluri din Europa și a înregistrat cu mai mulți artiști naționali și internaționali.

Biletele se pot procura de la casa de bilete a Cinematografului Florin Piersic, Libraria Humanitas și online pe Eventbook (https://eventbook.ro/music/bilete-zsolt-bende-quartet?fbclid=IwAR3JdWQjjUz29-t0bIuxBVIXcvEonVhFs-wN5GvB51tYMuqoEfsZasmN2H8). Prețul unui bilet este de 45 de lei.

Concertul va fi prezentat de jazzologul Virgil Mihaiu.

Co-producător: Radio Cluj.

Parteneri: Marty Restaurants, Capitolina, PMA Invest, Cărturești.

Parteneri media: Kolozsvari Radio, Paprika Radio, EBS Radio, Info Trafic, ClujulCultural, Cluj.Com, Szabadsag, Kronika, Făclia, Monitorul de Cluj, Transilvania Reporter, Ziua de Cluj.

https://www.facebook.com/TransilvaniaJazzFestival2019/

Claudia Both

jazz@transilvaniajazzfestival.com