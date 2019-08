Oameni cu inimă de aur au dotat secția de pediatrie a spitalului din Huedin

Asociația Umanitară „Dreptul la viață” Huedin, înființată de Daciana Loi, profesoara care se hrănește cu zâmbete, a dotat secția de pediatrie a Spitalului Orășenesc din Huedin cu diverse lucruri trebuincioase, ca să facă viața copilașilor internați mai bună

"Dacă ți s-a dat un vis, ți se vor da și șanse să îl împlinești" - Irina Binder. Acesta e motto-ul nostru de foarte mult timp. În urmă cu nici două luni am început să visăm frumos: ne doream sa facem ceva pentru copilașii internați în secția de pediatrie a Spitalului Orășenesc Huedin. Ne doream să începem un proiect de suflet Din dragoste pentru copii. Am mers la spital, am discutat cu d-na director, cu d-na doctor șef de secție și am stabilit nevoile. Azi, toate saloanele secției de pediatrie sunt dotate cu frigidere noi, cu televizoare prinse în suport pe perete, DVD-playere. Bucătăria secției are de acum doua cuptoare cu microunde noi și mașina de spălat vase. În părculețul din fața spitalului, acum se montează un complex de joacă frumos. Garderoba spitalului a fost dotata cu 40 pijamale pt copii și 17 perechi de papucei de casă. Azi, când acest vis este împlinit, suntem cu lacrimi în ochi de fericire și recunoștință”, a spus Daciana Loi.

„Crește calitatea condițiilor hoteliere, crește confortul. De asemenea au achiziționat un parc de joacă, ce le permite copiilor internați să se joace afară. Fiindcă până acum nu aveau posibilitatea să se joace afară când era vreme bună”, a declarat Silvia Resteman, managerul Spitalului Orășenesc Huedin.

Proiectul s-a demarat la jumatatea lunii iulie