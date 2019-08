Clujenii, deranjați de „serenada” capacelor de canalizare: „Nu putem dormi de zgomot!”

Strada Primăverii se numără printre zonele în care clujenii se plâng de faptul că sunetul capacelor le perturbă liniștea zi și noapte. Prezent la o emisiune radio, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc susține că a semnat deja o somație de refacere a capacelor de canalizare sau executarea garanției, termenul expirând la începutul lunii septembrie.

„Deja a fost trimisă somația la firme, va fi executată firma dacă în termenul pe care îl are până în data de 5 septembrie, cred, nu le reface (n.red. capacele). Va fi executată garanția, eu am semnat a doua zi (n.red. după sesizarea unui clujean) somația de refacere a capacelor sau executarea garanției. Termenul a fost, cred, de 10 zile, la începutul lunii septembrie expiră acest termen, astfel încât problema trebuie să fie rezolvată”, a punctat edilul, sărind apoi brusc să-i arate moderatorului Lucian Danciu o fotografie cu Simona Halep în faimosul Times Square din New York.

Zona Primăverii din cartierul Mănăștur nu este singura în care cetățenii se confruntă cu această problemă sâcâitoare. O clujeancă susține că a alertat „de 100 de ori” municipalitatea să dispună schimbarea unui canal de pe strada Fântânele din cartierul Grigorescu (nr. 5, scara 5), care face un zgomot asurzitor ori de câte ori trec peste el mașinile.

„La sesizarea mea de n ori mi s-a promis și nimic nu s-a făcut. Nu putem dormi de zgomotul pe care îl face (n.red. capacul) zi și noapte! Nu putem lăsa geamurile deschise, e oribil. Așa ceva se întâmplă de când a fost reabilitată strada, în urmă cu doi ani. Se pun cauciucuri, nu e o soluție, trebuie cimentat, pus alt model. Mulțumesc!”, a semnalat clujeanca.