Eșecul colectării selective poate conduce la o „mini-criză” a gunoaielor în Cluj-Napoca

Începând cu data de 1 iulie 2019, clujenii sunt obligați să colecteze selectiv deșeurile pe patru fracții: plastic/metal, hârtie/carton, sticlă, respectiv deșeuri redizuale/amestecate/menajere. Cel puțin pe hârtie, căci situația din teren, mai ales în zonele de periferie ale orașului, este cu totul alta. Unii fără saci menajeri pe culori, mulți alții fără puncte gospodărești amenajate adecvat, clujenii au ajuns la capătul răbdării în „haosul organizat” impus de cele două firme de salubritate, Rosal Grup și Brantner-Vereș.

„Din punctul meu de vedere, situația încă este proastă. Am acest război constant cu firmele de specialitate, care nu au calitate în dotarea punctelor gospodărești, nu respectă criteriile de a avea patru containere. Chiar dacă acum le-au dotat, nu le pun la locul potrivit, nu ridică de cele mai multe ori cu mașinile specializate deșeurile colectate selectiv de cetățeni. Nu le ridică la timp nici pe cele din fracția amestecată, încă sunt restanțe la punctele gospodărești”, s-a plâns edilul, la o emisiune radio.

La doar două săptămâni după implementarea noii Legi a colectării selective, Boc declara, în cadrul unei conferinţe de presă, că pregătește soluţii alternative, avertizând firmele de salubritate că „nu sunt de neînlocuit”. Clujenilor le era atrasă atenția asupra faptului că, în cazul în care nu vor face colectarea gunoiului pe patru fracții, riscă să primească amenzi usturătoare. Deocamdată, amenzile au curs doar în direcția firmelor de salubritate, ambele sancționate cu câte 20.000 lei pentru nerespectarea obligațiilor contractuale. Următorul pas: rezilierea contractelor, care devine mai plauzibilă pe zi ce trece, susține edilul.

„Pur și simplu este o bătălie pe care o duc în fiecare secundă împreună cu domnul Șurubaru (n.red. city managerul orașului), pentru a putea să-i aducem sub control (n.red. firmele de salubritate), încă avem probleme consistente. Dar! Am început procesele verbale de constatare potrivit contractului pentru pregătirea rezilierii. Adunăm în fiecare zi neîmplinirile din program pentru a fi în stare la un moment dat să declarăm rezilierea. E OK, ne vom pregăti de o mini-criză în oraș până când vom schimba firmele de salubritate, dar nu voi tolera la nesfârșit acest lucru, nu se mai poate!”, a punctat Boc.

„Unele (n.red. firme) au și probleme financiare, sunt în insolvență, nu-și plătesc oamenii, oamenii pleacă, nu au mașini, dotări, dar pentru asta nu pui un oraș pe jar pentru că tu nu ești în stare să-ți faci firma profitabilă. Asta nu e problema noastră, clujenii au pretenții la servicii de calitate, ei plătesc, nu îi interesează de ce ai ajuns în insolvență, de ce îți pleacă oamenii”, a mai afirmat primarul.

