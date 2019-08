2 săptămâni până la începerea şcolii. Şantierele din Cluj care vor scoate peri albi şoferilor

Primăria Cluj-Napoca și-a propus obiective mărețe pentru fluidizarea traficului în 2019. Dacă centura metropolitană rămâne ținta principală pentru descongestionarea traficului, municipalitatea s-a pus pe lărgit unele artere importante din oraș.

Străzile Regele Ferdinand, Bună Ziua şi podurile Fabricii şi Porţelanului sunt în plin şantier cu două săptămâni înainte de începerea unui nou an şcolar.

Viceprimarul Dan Tarcea a făcut o scurtă radiografie cu stadiul lucrărilor ce se desfăşoară în oraş.

“Nicio lucrare de infrastructură nu se face fără deranj. Mi-ar plăcea să putem începe la ora 12 noaptea o lucrare şi dimineaţă la ora 5 această lucrare să fie gata. Din păcate, nu se poate. Pe un anumit interval va fi şi deranj în trafic, ne cerem scuze clujenilor şi pentru faptul că cei care locuiesc în proximitate vor trebui să suporte praful, zgomotul maşinilor care lucrează acolo. Din nefericire, altă soluţie nu există. Pe Regele Ferdinand, la final, toţi cetăţenii vor fi fericiţi şi mulţumiţi pentru că se va remodela o zonă, se va moderniza o zonă care va fi extrem de frumoasă. Uitaţi-vă la Piaţa Unirii, au fost foarte multe voci pe perioada în care s-a făcut lucrarea, au fost nemulţumiţi, dar la final lucrurile arată excepţional”, a comentat Dan Tarcea la un post TV.

Ce urmează pentru Bună Ziua

Utilajele de construcție au început pe 16 iulie lucrările pentru lărgirea străzii Bună Ziua. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, după modernizare, strada Bună Ziua ar urma să aibă 3 benzi de circulație (2 dintre acestea cu sens de mers înspre Calea Turzii), pistă de biciclete, 2 trotuare. Mai mult, pentru descongestionarea traficului în zonă, Primăria Cluj-Napoca mai are în vedere și amenajarea a 2 sensuri giratorii: la intersecţia străzilor Bună Ziua-Măceşului-Trifoiului și la intersecţia străzilor Calea Turzii-Mihai Românul.

Valoarea totală a investiției este de 20 de milioane de lei, iar lucrările vor dura un an de zile.

“La fel şi pe strada Bună Ziua, deja am reuşit să terminăm pe o parte lucrările, deja e turnat şi primul strat de asfalt pe prima bandă de pe strada Bună Ziua. Am început pe 16 iulie şi suntem în 27 august şi am reuşit să facem o bună parte din lucrări. Deja am început lucrările şi pe partea stângă a străzii Bună Ziua. Acolo sunt mai multe provocări pentru că sunt mai multe reţele care trebuie să fie relocate, dar dacă vremea ne lasă şi timpul este favorabil aşa cum a fost şi până acum cu noi cred că vom avea un avans considerabil până la sfârşitul anului faţă de termenul iniţial pe care l-am avansat”, a mai spus viceprimarul.

Întârzieri la Podul Fabricii

Primarul Emil Boc a dat asigurări că nu vor fi probleme cu traficul pe Podul N când va începe școala, chiar dacă lucrările vor continua până la sfârșitul anului. Lucrările la Nodul N, podul de la capătul Mănășturului, au început în luna februarie a acestui an. Modernizarea s-a derulat fără întreruperea traficului, urmând să fie finalizată până la finele anului curent. Pe pasajul denivelat „Nod N” - Podul N a fost deschisă complet circulaţia la mijloul lunii august. Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 1,1 milioane de le (TVA inclus).

“De asemenea, la poduri, la Nodul N se circulă normal, mai sunt câteva lucrări de făcut, de pus parapeţii şi lucrări minore. Practic, acolo de aproape 2 săptămâni se circulă fără probleme”, a spus şi Dan Tarcea.

Cât despre Podul Fabricii, municipalitatea recunoaşte că la acest proiect vor fi întârzieri.

“Dacă discutăm de Podul Fabricii, a trebuit să devansăm termenele pentru că iniţial trebuia să facem consolidări la patru grinzi, dar după ce s-a făcut toată decopertarea la Podul Fabricii am constatat că trebuie să facem la încă 32 de grinzi consolidări. Şi acum era momentul să facem acele consolidări şi atunci a trebuit să prelungim termenul de execuţie pentru că la faza de expertiză nu s-au văzut aceste grinzi fiind acoperite de asfalt. De asemenea, la Podul Fabricii s-a ridicat tot podul cu un lift, s-au făcut consolidările în partea inferioară a podului şi de aceea o bună perioadă de timp nu s-a văzut niciun fel de mişcare acolo pentru că toate lucrările erau făcute sub pod”, a spus Tarcea.

Lucrările la podul Fabricii au început în luna august a anului trecut. Prima etapă a proiectului de modernizare a vizat infrastructura podului urmând ca în etapa a doua să se facă lucrări la suprastructura podului. Lucrările ar fi trebuit încheiate în luna noiembrie 2019. Valoarea investiţiei se ridică la suma de 13,7 milioane lei (fără TVA).

Trafic închis pe Podul Porţelanului

La începutul lunii aprilie, Podul Porțelanului s-a închis circulației pentru lucrări de modernizare, iar traficul rutier şi pietonal a fost deviat.

Valoarea totală a investiţiei este de 7,16 milioane de lei cu TVA inclus. Investiția presupune realizarea unui pod nou în amonte cu amenajrea a două benzi de circulaţie, reabilitarea podului existent, dar și recalibrarea albiei în zona podurilor. Termenul efectiv de execuție a lucrărilor este de 12 luni.

Proiecte anunţate pe hârtie

Primăria a vrut să înceapă şi modernizarea Podului Garibaldi, dar nu a găsit constructor. Patru licitaţii au fost anulate. Această modernizare este promisă de cel puţin 5 ani de municipalitate. Dacă în 2014 se estima că reabilitarea Podului Garibaldi ar costa 4,9 milioane lei, acum, valoarea totală a investiţiei este de 7,7 milioane lei.

De asemenea, municipalitatea vorbeşte de câţiva ani şi de lărgirea străzilor Calea Mănăștur şi Mărginașă.