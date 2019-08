Dana Gîrbovan și-a dat demisia din funcția de magistrat

„Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am înregistrat la Secția pentru judecători a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratură.

În toată activitatea de judecător am spus ceea ce am crezut și am crezut în ceea ce spun, chiar dacă nu era pe placul unei majorităti de moment. Odată ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justiției, mi se pare firesc să îmi dau demisia din magistratură, pentru ca procedura efectivă de numire să poată fi inițiată”, a scris Dana Gîrbovan pe Facebook.

Judecătorii CSM au aprobat eliberarea din magistratură a Danei Gîrbovan

Membrii Secţiei pentru judecători s-au întrunit, luni, într-o şedinţă de urgenţă, pentru a discuta demisia din magistratură a Danei Gîrbovan şi au aprobat eliberarea sa din funcţie, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din CSM.

Judecătorii CSM s-au întrunit, luni, în şedinţă de urgenţă pentru a discuta demisia din magistratură a Danei Gîrbovan.

Secţia a luat act de demisia din magistratură a Danei Gîrbovan şi au aprobat eliberarea sa din funcţia de judecător. Propunerea de eliberare din magistratură a Danei Gîrbovan va ajunge la Iohannis pentru a semna decret.

Dana Gîrbovan a anunţat că şi-a depus la Secţia pentru judecători a CSM, luni dimineaţă, cererea de a se lua act de demisia sa din magistratură, subliniind că i se pare un gest firesc, astfel încât procedura de numire a sa în funcţia de ministru al Justiţiei să fie iniţiată.

Dana Gîrbovan, propunerea PSD pentru ministerul Justiţiei, este judecător la Curtea de Apel Cluj şi preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR).