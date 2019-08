Dependentă de dializă, UMILITĂ la Cerbul de Aur: „Ei nu vor să fim văzuți în afara caselor!”

Aceasta susține că, deși avea bilete pentru locurile rezervate persoanelor cu dizabilități, a fost ridicată de două ori în picioare de organizatori. Asta totul după o zi istovitoare de dializă, în condițiile în care are dificultăți în a se deplasa și de a sta în picioare. Revoltat de momentele penibile prin care a trecut tânăra, deputatul clujean Emanuel Ungureanu a reacționat pe Facebook, republicând postarea Alexiei, cu un mesaj dur: „Iată cum tratează organizatorii Cerbului de Aur persoanele cu dizabilități! Rușineeeeee!”.

„Alături de alte persoane cu dizabilități am fost la Cerbul de Aur. Deși aveam biletele de rigoare și inițial am fost conduși spre zonele special amenajate pentru persoane cu dizabilități, am fost ridicați de două ori de două persoane cu legitimații atârnate de gât, organizatori presupun. Le-am spus de două ori că sunt o persoană cu handicap, că am bilet și că în mod perfect legal pot ocupa unul dintre acele locuri pentru persoanele cu dizabilități. Am fost puși să stăm în picioare”, povestește Alexia.

„Cei care mă cunosc știu deja că fac dializă de aproape 20 de ani. Din acest motiv mi s-au deformat oasele și am dificultăți în a mă deplasa și nu pot stă mult în picioare. Mai bine nu primeam bilete dacă aveau de gând să își bată joc de noi! Mai mult, ieri a fost zi de dializă. Nu vreți să știți cum se simte un om după ședința de dializă. Norocul nostru că există oameni cu suflet mare. În situația de față, acești OAMENI au fost din rândul Jandarmeriei Române și al Pompierilor, persoane care au văzut tot ceea ce s-a întâmplat și ne-au oferit scaune”, mărturisește în continuare tânăra, dezamăgită de cele întâmplate.

Povestea neplăcută este cu atât mai revoltătoare pentru deputatul USR de Cluj cu cât acesta este un sprijin fervent pentru persoanele dependente de dializă. În această vară, timp de 20 de zile, Emanuel Ungureanu s-a aflat alături de copiii și tinerii dependenți de dializă din România îngrijiți de Asociația pentru Solidaritate și Empatie „Delia Grădinaru” într-o vacanță în Italia. Aceștia au primit îngrijire adecvată la Centrul de Dializă Mucaria din apropierea orașului sicilian Trapani.

„Încă o dată ne-a umilit atitudinea societății românești. Încă o dată am simțit că nu se dorește să fim văzuți în afara caselor noastre, că ar fi mai bine dacă nu ne-am dori vieți normale, așa cum au toți tinerii de vârstă mea. Rușine organizatorilor și mulțumiri celor doi OAMENI care au văzut, au înțeles și au empatizat!”, își încheie povestea, dezamăgită, Alexia.