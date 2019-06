Polițiștii de la locală s-au făcut de râs. Au amendat o clujeancă fără carnet și fără mașină pentru că a parcat pe trotuar

Potrivit procesului verbal încheiat de agentul constatator Rotaru Bodea Ioan, identificat cu legitimația de serviciu numărul 2084, Veronica Feier a fost sancționată cu suma de 100 de lei pentru că și-ar fi parcat autoturismul pe trotuar, pe strada Dorobanților, încurcând astfel circulația pietonală.

Actul constatator a fost completat cu numeroase greșeli. Astfel, în procesul verbal seria de buletin a contravenientului are patru cifre ( 3775), în loc de 6 cifre. Potrivit declarației soțului, doamna Feier nu deține mașină pe numele său și nici permis de conducere iar polițistul de la locală nu se află a prima abatere.

"Procesul acesta verbal a fost făcut pe numele soției mele. Numărul ăsta de mașină nu ne-a aparținut niciodată. Numărul ăsta care scrie aici CJ 22 MGI. Scrie în procesul verbal că o fost oprit pe trotuar la numărul 44 Dorobanților. Noi stăm la la 78. De unde o scos ei numărul ăsta? Că am întrebat-o pe nevastă: Tu ai mașină pe ascuns și nu știu eu? Ieri dimineață au veni la 7 și o trezit-o pe fiică-mea, când o venit de la serviciu după 24 ore de lucru. Atâta o bătut în ușă până o trezit-o. Procesul verbal îi întocmit acum o lună. Fapta zice că e petrecută în 23.01.2019 la ora 13.30. Nu știu de unde o scos că e mașina noastră. Asta e fals în acte. Nici nu e completat cum scrie legea. I-o trecut aici 4 cifre la buletin. No. Aici scrie că e întocmit în 24.05.2019 și ieri dimineață la 7 și.., o bătut la ușă ca nebunii. Agentul constatator e unul Rotaru Bodea Ioan. O mai făcut o gafă tot ăsta. Nu e corectă traba. Când am mai greșit, când am pus mașina pe trotuar că nu am avut unde parca……. aia am plătit-o. Mașina mea e din 90, dar nici nu știu al cui e numărul ăsta din amendă, a declarat soțul femeii amendate.

Potrivit agentului Rotar, Veronica Feier în 23 ianuarie 2019 la ora 13.30 pe strada Dorobanților la numărul 44, a săvârșit următoarele :

"La data și ora efectuării controlului am constatat că auto cu numărul de înmatriculare CJ-22-MGI, era parcat neregulamentar pe troturarul de la adresa mai sus menționată stânjenind circulația pietonală din zonă. Fapta săvârșită constituie contravenție prevăzută de art……din …sancționată …Contravenientul va achita în termen de 15 zile de la data primirii presentei, suma de 100 lei. Procesul verbal de constatare a contravenției a fost întocmit în lipsăla sediul Poliției Locale", se arată în document.

Contactați telefonic, reprezentanții Primăriei au afimat că, în acest caz, persoana sancționată poate face contestație la procesul verbal. Cu alte cuvinte, pentru o greșeală a unui agent de poliție locală, clujenii sunt puși pe drumuri să piardă vremea pe la ghișee, pentru a-și susține cauza.