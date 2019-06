Aeroportul Internaţional „Avram Iancu" Cluj se angajează să reducă la zero emisiile de CO2 până în anul 2050

Acest angajament a fost asumat în calitate de membru al ACI EUROPE, asocierea celor mai reprezentative aeroporturi europene, care a anunţat o rezoluție prin care aeroporturile se angajează oficial în a atinge emisii de carbon zero până în anul 2050, cel târziu. Angajamentul colectiv, contrasemnat astăzi de 194 de aeroporturi şi de 40 de operatori de aeroport din 24 de țări, marchează o schimbare semnificativă în ambițiile de protejare a mediului ale industriei aeroportuare.



Domnul David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internaţional Cluj a declarat cu această ocazie: „Aeroportul Internaţional Cluj, a semnat cu mândrie această rezoluţie care subliniază angajamentul fără echivoc în domeniul reducerii emisiilor de carbon. În ultimii ani am făcut eforturi semnificative în gestionarea problemelor de mediu. Eforturile aeroportului de a reduce aceste emisii de carbon au fost începute în anul 2017, prin inventarierea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră, însă considerăm că a venit momentul să intensificăm eforturile noastre în această direcţie.

Am luat la cunoştinţă raportul recent al IPCC[2] și schimbarea percepției publice asupra transportului aerian. Oamenii cer mai multă implicare din partea guvernelor, din partea mediului de afaceri, în domeniul liberei circulaţii, lucruri pe care le susţinem cu toţii. NetZero2050[3] nu este o promisiune pe care să o luăm cu ușurință și suntem încrezători că, prin cercetare și investiții, schimburi de cunoștințe și parteneriate, vom putea identifica cele mai bune soluții pentru reducerea emisiilor de carbon din cadrul operațiunilor aeroportuare."



Domnul Michael Kerkloh, Președintele ACI EUROPE și CEO al Aeroportului din München a precizat: „Aeroporturile europene au condus acțiuni climatice cu reduceri anuale ale emisiilor de carbon, anunțate în fiecare an din ultimul deceniu. 43 dintre acestea au devenit de fapt neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, susținute de industria globală în ceea ce privește standardul internațional de Acreditare Emisii de Carbon a Aeroporturilor. Cu toate acestea, angajamentul de azi aduce o nouă perspectivă - fără compromisuri. În mod esențial, prin angajamentul său NetZero2050, industria aeroporturilor se aliniază la Acordul de la Paris și la ambițiile marii majorități a țărilor UE."



Patricia Espinosa, secretar executiv al CCONUSC[4], a declarat: „Raportul special al IPCC din octombrie anul trecut este neechivoc cu privire la necesitatea de a atinge emisiile zero zero până la mijlocul secolului. Avem nevoie de implicarea tuturor sectoarelor societății pentru atingerea acestui scop final. Prin urmare, este încurajator să vedem industria aeroportuară propunându-şi în mod voluntar obiective importante și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu acest sector vital."



Termenul limită stabilit pentru anul 2050 este corelat cu cele mai recente rapoarte ale IPCC şi cu strategia de reducere a emisiilor de carbon stabilită de către Comisia Europeană şi adoptată de către Consiliul Uniunii Europene.